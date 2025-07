VEJA COMO ADQUIRIR

Feirão 'Minha Casa, Minha vida' tem descontos de até R$ 55 mil para Salvador e RMS

Cerca de 3 mil unidades estarão no catálogo de ofertas

A partir desta quinta-feira (24), Salvador será palco da 5ª edição da “Semana Minha Casa, Minha Vida”. Durante o evento, a Caixa Econômica Federal via oferecer mais de três mil unidades habitacionais com descontos que podem chegar a R$ 55 mil. Os compradores também terão acesso a benefícios como Imposto sobre a Transmissão "Intervivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais (ITIV) e taxas cartoriais gratuitos em diversos empreendimentos. A feira acontece até o próximo domingo (27), na sede da IMOB — Inteligência Imobiliária, na Avenida Paralela, das 8h às 20h. >

Durante os quatro dias de feirão, os consumidores poderão realizar análise de crédito junto à Caixa Econômica Federal no local. Para participar, é necessário apresentar documentos como identidade ou CNH, comprovantes de estado civil, residência, renda e última declaração de Imposto de Renda. O saldo do FGTS também pode ser utilizado como parte da entrada.>

Apesar dos juros elevados, Salvador se mantém como uma das capitais com maior valorização imobiliária do Brasil, com um crescimento de mais de 20% ao ano, acima da média nacional. “Financiar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida é muito mais vantajoso para quem busca condições facilitadas. As taxas de juros aplicadas são bem menores do que as praticadas nos financiamentos tradicionais. Isso significa parcelas mais acessíveis e maior tranquilidade para quem está realizando o sonho da casa própria”, aponta Nane Brandão, diretora da IMOB — Inteligência Imobiliária.>