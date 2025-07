BOEMIA SOTEROPOLITANA

Bombar reabre em novo local nesta sexta; saiba onde é

Bar havia anunciado "a última noite" de funcionamento do espaço “do jeito que a gente conhece” no último sábado (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de julho de 2025 às 22:18

Bombar RV Crédito: Reprodução

Uma publicação no perfil do Bombar pegou desprevenidos centenas de 'foliões' que costumam curtir a noite do Rio Vermelho no bar: o último sábado (19) seria "a última noite" de funcionamento do espaço “do jeito que a gente conhece”. Um novo post, divulgado nesta terça-feira (22), renovou as esperanças com um novo endereço para o bar, que já se tornou uma tradição em um dos bairros mais boêmios de Salvador. >

Veja onde será o novo Bombar 1 de 7

"Sete anos de história cabem em muitas memórias, mas agora é hora de olhar pra frente — com vista, com brisa, com intensidade. A mesma alma. Um novo endereço. E um novo pôr do sol pra celebrar com você. Um brinde ao novo capítulo", escreveu a administração do estabelecimento na legenda da publicação.>

Leia mais Bombar encerra atividades no Rio Vermelho e deixa frequentadores surpresos