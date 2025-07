NOITE & LAZER

Bombar encerra atividades no Rio Vermelho e deixa frequentadores surpresos

Tradicional casa noturna de Salvador anunciou o fim das operações no bairro pelas redes sociais, sem explicar os motivos da decisão

O Bombar RV, um dos points mais tradicionais da noite soteropolitana, encerrou suas atividades no bairro do Rio Vermelho no último sábado (19). Em um anúncio publicado nas redes sociais, a casa noturna comunicou que aquela seria "a última noite" de funcionamento do espaço “do jeito que a gente conhece”. >

Com tom enigmático, o texto compartilhado no Instagram do bar dizia: “A gente não costuma avisar quando uma noite vai ser histórica. Mas dessa vez, precisamos. Hoje é A ÚLTIMA NOITE. Do jeito que você conhece. Do jeito que a gente gosta”. A publicação, que evitou maiores explicações, causou surpresa entre frequentadores assíduos. “Como assim vai acabar?”, escreveu uma seguidora. Outro internauta comentou: “Vivi bons momentos no Bombar”.>