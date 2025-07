TRETA

Amado Batista cancela show na Bahia e revolta fãs: 'Falta de planejamento'

Cantor pediu desculpas pelo cancelamento

A programação do Fitaju Festival, que acontece em Itaju do Colônia, cidade baiana de 6 mil habitantes, ficou incompleta na última sexta-feira (18). O cantor Amado Batista cancelou o show na cidade e frustrou os fãs que esperavam a apresentação. Em um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura, o artista pediu desculpas pelo ocorrido. >

De acordo com Amado Batista, o mau tempo impediu o pouso da aeronave em que ele e a equipe estavam. O avião pousaria em Vitória da Conquista, localizada a 190 quilômetros da cidade onde o show aconteceria. "O tempo não abriu em Vitória da Conquista, ficamos voando durante quatro horas. Um tempão em cima de Vitória da Conquista esperando que o tempo abrisse. Quero pedir desculpas para vocês, mas não depende da gente. Depende da natureza, que não quis deixar abrir o aeroporto", disse o artista. >

Em nota, a prefeitura de Itaju do Colônia lamentou o cancelamento e agradeceu a compreensão dos fãs. Devido à forte chuva e à baixa visibilidade, a aeronave que traria o artista não conseguiu pousar com segurança, impossibilitando sua chegada à nossa cidade", disse. "Lamentamos profundamente a ausência, compreendemos a expectativa do público e reforçamos que priorizamos sempre a segurança de todos — artistas, equipe técnica e nossa população", completou>