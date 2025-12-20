Cantor baiano lota largo no Pelourinho e canta para fãs que ficaram do lado de fora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 18:27
Um dos rappers mais respeitados da nova geração baiana, Vandal protagonizou um momento histórico na carreira na última quinta-feira (18), durante o show que celebrou os 10 anos do álbum TIPOLAZVEGAZH, disco de estúdio que projetou seu nome no cenário nacional.
Realizado na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, o evento teve entrada gratuita e acabou sendo fechado por superlotação. Mesmo assim, o público que ficou do lado de fora não saiu de mãos vazias: o artista fez questão de ir até os fãs e entregou um momento inesperado e simbólico.
Em uma pequena performance, Vandal subiu no portão de entrada da praça e cantou o hit BALAH IH FOGOH. A cena chamou a atenção da Polícia Militar, que precisou intervir para acalmar os ânimos e garantir a segurança tanto do artista quanto do público.