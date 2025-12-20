Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor baiano lota largo no Pelourinho e canta para fãs que ficaram do lado de fora

Apresentação comemorou o aniversário de álbum do cantor

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 18:27

Show de Vandal lotou largo no Pelourinho, em Salvador
Show de Vandal lotou largo no Pelourinho, em Salvador Crédito: Reprodução

Um dos rappers mais respeitados da nova geração baiana, Vandal protagonizou um momento histórico na carreira na última quinta-feira (18), durante o show que celebrou os 10 anos do álbum TIPOLAZVEGAZH, disco de estúdio que projetou seu nome no cenário nacional.

Realizado na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, o evento teve entrada gratuita e acabou sendo fechado por superlotação. Mesmo assim, o público que ficou do lado de fora não saiu de mãos vazias: o artista fez questão de ir até os fãs e entregou um momento inesperado e simbólico.

Em uma pequena performance, Vandal subiu no portão de entrada da praça e cantou o hit BALAH IH FOGOH. A cena chamou a atenção da Polícia Militar, que precisou intervir para acalmar os ânimos e garantir a segurança tanto do artista quanto do público.

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Médico do Samu desce de ambulância para liberar trânsito durante emergência em Salvador

VÍDEO: Médico do Samu desce de ambulância para liberar trânsito durante emergência em Salvador
Imagem - Mulher é presa após tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

Mulher é presa após tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio
Imagem - 70 cavalos vão reforçar a segurança em Salvador durante o verão

70 cavalos vão reforçar a segurança em Salvador durante o verão

MAIS LIDAS

Imagem - Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro
01

Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro

Imagem - Quem nasceu nos anos 60 e 70 desenvolveu 9 forças mentais que estão desaparecendo nas gerações atuais
02

Quem nasceu nos anos 60 e 70 desenvolveu 9 forças mentais que estão desaparecendo nas gerações atuais

Imagem - 3 signos vivem um alívio inesperado e muita sorte nos últimos dias de dezembro
03

3 signos vivem um alívio inesperado e muita sorte nos últimos dias de dezembro

Imagem - 'Também morreu em vida', diz filha de Lindomar Castilho, que teve mãe morta pelo cantor
04

'Também morreu em vida', diz filha de Lindomar Castilho, que teve mãe morta pelo cantor