LAURO DE FREITAS

Mulher é presa após tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

Material foi apreendido e a mulher levada à delegacia da cidade

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:24

Mulher é presa após tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio Crédito: Divulgação/ Seap

Uma mulher foi detida após tentar entrar com drogas no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As substâncias estavam escondidas nas partes íntimas da suspeita. O caso aconteceu na última quinta-feira (18).

A ação foi flagrada pela BodyScan, tecnologia de escaneamento corporal da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Durante as nas revistas padrão da unidade, ela foi encontrada com substâncias análogas à maconha e à cocaína em seu corpo.

A visitante conduzida à 27ª Delegacia Territorial de Itinga/Lauro de Freitas para adoção das medidas cabíveis previstas em lei. O material ilícito, cerca de 96 gramas, foi apreendido e, em seguida, adotadas as providências.

Apreensão em Eunápolis

No mesmo dia, mas no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul do estado, sete visitantes foram detidas ao tentar entrar com drogas escondidas em uma espécie de compartimento secreto nas sandálias. Uma delas ainda tentou esconder as substâncias em seu corpo, introduzindo-as nas partes íntimas. A tentativa de burlar o sistema também foi frustrada pelo preparo dos agentes e pelas imagens do BodyScan.

