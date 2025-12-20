Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é presa após tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

Material foi apreendido e a mulher levada à delegacia da cidade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:24

Mulher é presa após tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio
Mulher é presa após tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio Crédito: Divulgação/ Seap

Uma mulher foi detida após tentar entrar com drogas no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As substâncias estavam escondidas nas partes íntimas da suspeita. O caso aconteceu na última quinta-feira (18). 

 A ação foi flagrada pela BodyScan, tecnologia de escaneamento corporal da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Durante as nas revistas padrão da unidade, ela foi encontrada com substâncias análogas à maconha e à cocaína em seu corpo.

A visitante conduzida à 27ª Delegacia Territorial de Itinga/Lauro de Freitas para adoção das medidas cabíveis previstas em lei. O material ilícito, cerca de 96 gramas, foi apreendido e, em seguida, adotadas as providências.

Apreensão em Eunápolis

No mesmo dia, mas no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul do estado, sete visitantes foram detidas ao tentar entrar com drogas escondidas em uma espécie de compartimento secreto nas sandálias. Uma delas ainda tentou esconder as substâncias em seu corpo, introduzindo-as nas partes íntimas. A tentativa de burlar o sistema também foi frustrada pelo preparo dos agentes e pelas imagens do BodyScan.

Mulheres esconderam maconha no chinelo para entrar no Conjunto Penal de Eunápolis

Mulheres esconderam maconha no chinelo para entrar no Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação/ Seap
Mulheres esconderam maconha no chinelo para entrar no Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação/ Seap
Mulheres esconderam maconha no chinelo para entrar no Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação/ Seap
Outra mulher entrou entrar no Conjunto Penal de Eunápolis com maconha nas partes íntimas por Divulgação/ Seap
Mulheres esconderam maconha no chinelo para entrar no Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação/ Seap
Mulheres esconderam maconha no chinelo para entrar no Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação/ Seap
1 de 6
Mulheres esconderam maconha no chinelo para entrar no Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação/ Seap

As visitantes e dois custodiados foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Eunápolis, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, incluindo autuações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os elementos apurados.

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Médico do Samu desce de ambulância para liberar trânsito durante emergência em Salvador

VÍDEO: Médico do Samu desce de ambulância para liberar trânsito durante emergência em Salvador
Imagem - 70 cavalos vão reforçar a segurança em Salvador durante o verão

70 cavalos vão reforçar a segurança em Salvador durante o verão
Imagem - Condenado por tráfico de drogas é preso na Bahia

Condenado por tráfico de drogas é preso na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil
01

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Estrela domina o baralho cigano deste sábado (20 de dezembro): intuição em alta e caminhos iluminados para decisões importantes
02

Estrela domina o baralho cigano deste sábado (20 de dezembro): intuição em alta e caminhos iluminados para decisões importantes

Imagem - Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?
03

Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
04

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’