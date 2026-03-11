VALE DO SÃO FRANCISCO

Universidade encerra contrato com empresa de restaurante universitário após irregularidades na Bahia

Estudantes terão auxílio alimentação emergencial no valor de R$ 250 até a reabertura dos RUs

Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:57

Univasf Campus Sede Crédito: Divulgação

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) encerrou o contrato com a empresa BR ALL Alimentação e Serviços Ltda. para a prestação de serviços de alimentação nos Restaurantes Universitários (RUs) na terça-feira (10). O encerramento ocorre após o registro de graves problemas registrados no funcionamento dos RUs.

Entre os problemas estão as sucessivas interrupções no fornecimento de refeições em algumas unidades por questões operacionais e atrasos recorrentes nos horários de abertura — somados à não regularização de pendências documentais da empresa BR ALL Alimentação e Serviços Ltda. junto aos órgãos de controle do Governo Federal, a Universidade não encontrou amparo legal para proceder à renovação do contrato vigente.

De acordo com a universidade, a Univasf vinha adotando todas as medidas possíveis para viabilizar a continuidade da prestação do serviço até a conclusão do processo licitatório em andamento para contratação de uma nova empresa responsável pela operação dos RUs, buscando evitar a descontinuidade da oferta de refeições à comunidade acadêmica.

Os RUs permanecerão fechados até a conclusão do processo licitatório em curso, visando à contratação de uma nova empresa para assumir o serviço. A estimativa é que o processo licitatório seja concluído em aproximadamente três meses.

Após a suspensão, será concedido um auxílio alimentação emergencial no valor de R$ 250 mensais até a reabertura dos RUs. "Informamos que a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae) já iniciou o levantamento das informações dos usuários com acesso subsidiado aos RUs na modalidade Prioridade 1 – P1 dos Restaurantes Universitários para viabilizar o pagamento do auxílio", diz trecho da nota.