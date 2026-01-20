Acesse sua conta
O que vai acontecer com os 107 cursos de Medicina que tiveram avaliação ruim no Enamed

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo Ministério da Educação (MEC)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:20

Campus da UFSB em Teixeira de Freitas
Campus da UFSB em Teixeira de Freitas teve nota 2 Crédito: Divulgação

Mais de 100 cursos de Medicina do Brasil foram mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). Ao todo, 107 cursos ficam com Conceito Enade 1 ou 2, 99 e devem ser penalizados pelo Ministério da Educação (MEC). O balanço do exame foi divulgado na segunda-feira (19).

As instituições com conceito 1 terão suspensão total do ingresso de novos estudantes. Já as unidades de ensino que pontuaram 2 terão redução de vagas para ingresso. As informações são do g1.

O Enamed é a modalidade do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de medicina e permite o aproveitamento de seus resultados nos processos seletivos de programas de residência médica.

O que vai acontecer:

8 faculdades não vão mais poder receber alunos, estão suspensos do Fies e de outros programas federais;

13 faculdades vão ter que reduzir pela metade o número de vagas e também estão suspensos do Fies e de outros programas federais;

33 faculdades vão ter que reduzir em 25% o número de vagas, além de estarem suspensos do Fies e de outros programas federais;

45 faculdades não podem mais aumentar o número de vagas.

De acordo com Camilo Santana, ministro da Educação, as universidades vão ter um prazo para apresentar uma defesa. "É uma maneira de a instituição se aperfeiçoar. É um instrumento para que a gente possa fazer as instituições corrigirem e terem um ensino de qualidade. É uma forma de monitoramento com o único objetivo de melhorar o ensino", disse Camilo.

Bahia

Dos 26 cursos de Medicina avaliados na Bahia, 12 foram classificados pelo desempenho insatisfatório pelo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). Na Bahia, nenhum curso ficou com 1 - os 12 insatisfatórios alcançaram o resultado 2. Em todo o Brasil, um terço dos cursos não atingiu o status considerado satisfatório - ou seja, 30,7% dos participantes da avaliação. Conheça as notas dos cursos de Medicina avaliados pelo MEC na Bahia clicando aqui. 

Bahia Medicina

