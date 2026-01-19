Acesse sua conta
Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal

Para ser considerado insatisfatório, um curso deve ter alcançado as notas 1 e 2

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:58

Campus da UFSB em Teixeira de Freitas
Campus da UFSB em Teixeira de Freitas Crédito: Divulgação

Dos 26 cursos de Medicina avaliados na Bahia, 12 foram classificados pelo desempenho insatisfatório pelo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19) e incluem faculdades em Salvador e no interior do estado. Entre os cursos com desempenho abaixo do esperado, está o de Medicina da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Para ser considerado insatisfatório, um curso deve ter alcançado as notas 1 e 2 em um conceito que vai até 5, de acordo com o Inep. Na Bahia, nenhum curso ficou com 1 - os 12 insatisfatórios alcançaram o resultado 2. Em todo o Brasil, um terço dos cursos não atingiu o status considerado satisfatório - ou seja, 30,7% dos participantes da avaliação.

De acordo com o MEC, cursos com resultados insatisfatórios estão passíveis a sofrer sanções, que podem ser a redução de vagas, a suspensão do Fies e outros programas federais ou até a proibição para aumentar vagas. Em todo o Brasil, oito graduações não vão mais poder receber alunos, que é a suspensão mais severa.

Quatro cursos tiveram nota 5, o conceito máximo: a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), a Universidade Federal da Bahia (Ufba) - campus de Vitória da Conquista, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Paulo Afonso.

A reportagem não conseguiu contatar todas as universidades avaliadas pelo exame, mas o espaço segue aberto para manifestação. 

Conheça as notas dos cursos de Medicina avaliados pelo MEC na Bahia 

Nota 2

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS (Uninassau) - Centro Universitário - Privada sem fins lucrativos - Barreiras

Centro Universitário Zarns - Salvador - ZARNS SALVADOR - Centro Universitário - Privada com fins lucrativos - Salvador - 2

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIME - UNIME - Centro Universitário - Privada com fins lucrativos - Lauro de Freitas - 2

FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA - UNESULBAHIA - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Eunápolis - 2

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista - Afya FCM VIC - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Vitória da Conquista - 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA UFSB - Universidade - Pública Federal - Teixeira de Freitas - 2

Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Eunápolis - 2

Faculdade Estácio de Alagoinhas - Privada com fins lucrativos - Alagoinhas - 2

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna - AFYA ITABUNA - Privada com fins lucrativos - Itabuna - 2

Faculdade AGES de Medicina - Faculdade AGES - Privada com fins lucrativos - Jacobina - 2

Faculdade Estácio de Juazeiro - Estácio Juazeiro - Privada com fins lucrativos - Juazeiro - 2

Faculdade AGES de Medicina de Irecê - Faculdade AGES - Privada com fins lucrativos - Irecê - 2

Nota 3 

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - Privada com fins lucrativos - Salvador - 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA UFRB - Pública Federal - Santo Antônio de Jesus - 3

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Guanambi - Afya Guanambi - Privada com fins lucrativos - Guanambi - 3

Nota 4

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) - Pública estadual - Salvador - 4 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA EBMSP - Privada sem fins lucrativos - Salvador - 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) - Pública Federal - Salvador - 4

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS - Pública Estadual - Feira de Santana - 4

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) - Pública Estadual - Jequié - 

Centro Universitário FG - UNIFG - Privada com fins lucrativos - Guanambi - 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA -  UFOB - Pública Federal - Barreiras - 4 

Nota 5 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ UESC - Pública Estadual - Ilhéus - 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA - Pública Federal - Vitória da Conquista - 5

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB - Pública Estadual - Vitória da Conquista - 5

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF Pública Federal - Paulo Afonso - 5 

