Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 60 milhões nesta terça-feira (10)

Valor acumulou na última edição

Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 06:30

Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira (10) o sorteio do concurso 2.982, com prêmio estimado em R$ 60 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor acumulou após o concurso 2.981, realizado no último sábado (7), terminar sem ganhadores na faixa principal. Na ocasião, as dezenas sorteadas foram 15, 22, 27, 32, 50 e 58.

Apesar de ninguém ter acertado os seis números, 41 apostas acertaram a quina, e cada uma recebeu R$ 61.085,40. Já a quadra teve 2.992 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.379,77. A arrecadação total do concurso foi de R$ 62.849.952,00.

Como apostar

Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador pode escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo site e aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal.