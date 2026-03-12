SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de março de 2026 às 12:22
O SBT soltou um comunicado oficial nesta quinta-feira (12) sobre os comentários feitos por Ratinho. O apresentador usou o microfone ao vivo na noite desta quarta-feira (11), para questionar a identidade de gênero da deputada Erika Hilton, além de ter falas que telespectadores, e agora a própria emissora, consideraram discriminatórios.
Em nota oficial enviada ao Jornal CORREIO, o SBT afirmou que repudia qualquer tipo de preconceito e que as falas de Ratinho são o oposto dos valores defendidos pela empresa. Mais do que apenas 'lamentar', a emissora deixou claro que o apresentador falou por si só, e não em nome da casa onde trabalha desde os anos 90.
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton
O SBT não deu detalhes, mas confirmou que a situação está sendo analisada pela direção. O objetivo é tratar o tema internamente para garantir que nenhum colaborador passe por cima dos princípios da empresa novamente.
Vale lembrar que a pressão sobre o canal cresceu muito nas últimas horas, com pedidos de boicote e a notícia de que a deputada Duda Salabert já acionou o Ministério Público contra o comunicador.
São Paulo, 12 de março de 2026 - O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores.