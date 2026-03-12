NOTA OFICIAL

SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton

Em nota, canal confirma que medidas internas estão sendo analisadas pela direção

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:22

Ratinho faz comentários transfóbicos contra Erika Hilton Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O SBT soltou um comunicado oficial nesta quinta-feira (12) sobre os comentários feitos por Ratinho. O apresentador usou o microfone ao vivo na noite desta quarta-feira (11), para questionar a identidade de gênero da deputada Erika Hilton, além de ter falas que telespectadores, e agora a própria emissora, consideraram discriminatórios.

Em nota oficial enviada ao Jornal CORREIO, o SBT afirmou que repudia qualquer tipo de preconceito e que as falas de Ratinho são o oposto dos valores defendidos pela empresa. Mais do que apenas 'lamentar', a emissora deixou claro que o apresentador falou por si só, e não em nome da casa onde trabalha desde os anos 90.

Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton 1 de 6

O SBT não deu detalhes, mas confirmou que a situação está sendo analisada pela direção. O objetivo é tratar o tema internamente para garantir que nenhum colaborador passe por cima dos princípios da empresa novamente.

Vale lembrar que a pressão sobre o canal cresceu muito nas últimas horas, com pedidos de boicote e a notícia de que a deputada Duda Salabert já acionou o Ministério Público contra o comunicador.

Leia à nota na íntegra:

São Paulo, 12 de março de 2026 - O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores.