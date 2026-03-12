Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de março de 2026 às 06:00
Nesta quinta-feira, 12 de março de 2026, o astral dá um banho de sobriedade em todos nós. Às 01:07, a Lua ingressou no signo de Capricórnio, o mestre da estrutura e da resiliência. Sabe o que isso significa para a sua fezinha? Que hoje a sorte não vem para quem "tenta a sorte" de qualquer jeito, mas para quem tem estratégia.
Capricórnio é o signo que sobe a montanha passo a passo. Com a Lua minguando por aqui, o momento é ideal para consolidar seus ganhos, lidar com burocracias chatas e focar no que é tangível. É o dia de trabalhar em silêncio e confiar que o esforço, e a escolha certa das dezenas, pode te levar até o prêmio.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.