Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (12) influenciam seu bolso e sua sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira, 12 de março de 2026, o astral dá um banho de sobriedade em todos nós. Às 01:07, a Lua ingressou no signo de Capricórnio, o mestre da estrutura e da resiliência. Sabe o que isso significa para a sua fezinha? Que hoje a sorte não vem para quem "tenta a sorte" de qualquer jeito, mas para quem tem estratégia.

Capricórnio é o signo que sobe a montanha passo a passo. Com a Lua minguando por aqui, o momento é ideal para consolidar seus ganhos, lidar com burocracias chatas e focar no que é tangível. É o dia de trabalhar em silêncio e confiar que o esforço, e a escolha certa das dezenas, pode te levar até o prêmio. 

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O foco hoje é o compromisso. No amor, ações valem mais que mil declarações. No trabalho, sua autoridade está em alta: mostre que você entrega resultados e os superiores vão notar. É dia de ser visto como alguém indispensável.
  • Números da sorte: 10, 44, 58

  • Touro (20/04 a 20/05)
    O dia favorece planos de longo prazo e estabilidade. No profissional, sua visão estratégica está afiada para planejar expansões seguras. É um ótimo momento para resolver questões jurídicas ou acadêmicas.
  • Números da sorte: 9, 22, 37

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Clima de seriedade na intimidade. É o dia perfeito para organizar as finanças do casal ou planejar o futuro financeiro. No trabalho, sua percepção para erros em contratos está tinindo. Resolva o que estiver pendente.
  • Números da Sorte: 8, 13, 60

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    A Lua no seu signo oposto foca nos limites saudáveis. Você busca parcerias que ofereçam estrutura, não apenas emoção. No trabalho, sociedades e contratos exigem maturidade e menos sentimentalismo.
  • Números da sorte: 2, 11, 49

  • Leão (23/07 a 22/08)
    O amor hoje é provado no cotidiano, ajudando o parceiro nas tarefas chatas. No trabalho, sua produtividade será gigante se você focar na burocracia e nos detalhes. Coloque a agenda em dia e limpe sua mesa.
  • Números da sorte: 6, 24, 40

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Com a Lua em um signo de Terra como o seu, você se sente em casa. O romance ganha um tom estável e clássico. No trabalho, é o dia de formalizar projetos e fazer investimentos com risco calculado.
  • Números da sorte: 5, 31, 55

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua casa é sua fortaleza hoje. Conversas práticas sobre imóveis ou assuntos de família estão protegidas. Se a base estiver organizada, sua carreira vai decolar. Procure se recolher um pouco.
  • Números da sorte: 4, 18, 43

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Você não tem paciência para rodeios hoje. Ótimo dia para cursos técnicos, reuniões lógicas e para colocar os pingos nos is com clareza. Sua mente está voltada para o aprendizado prático.
  • Números da sorte: 3, 21, 39

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O otimismo dá lugar ao "pé no chão". Você valoriza quem constrói o futuro ao seu lado. Nas finanças, aproveite para cortar gastos bobos e planejar o orçamento com rigor. É hora de poupar.
  • Números da sorte: 7, 25, 51

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    A Lua está no seu signo e você é o mestre da situação! Sua liderança natural será respeitada. Aproveite para tomar aquelas decisões difíceis que exigem senso prático. Você está seguro de si.
  • Números da sorte: 1, 12, 28

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Momento de silêncio e introspecção. O amor pede compaixão e menos exposição. No trabalho, prefira os bastidores; planeje o próximo ciclo enquanto encerra pendências que ninguém vê.
  • Números da sorte: 12, 30, 45

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Amigos experientes trazem a segurança que seu coração precisa hoje. No trabalho, o networking será produtivo e focado em metas de longo prazo. Procure mentores e pessoas sensatas.
  • Números da sorte: 11, 33, 57

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

