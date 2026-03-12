ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (12) influenciam seu bolso e sua sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira, 12 de março de 2026, o astral dá um banho de sobriedade em todos nós. Às 01:07, a Lua ingressou no signo de Capricórnio, o mestre da estrutura e da resiliência. Sabe o que isso significa para a sua fezinha? Que hoje a sorte não vem para quem "tenta a sorte" de qualquer jeito, mas para quem tem estratégia.

Capricórnio é o signo que sobe a montanha passo a passo. Com a Lua minguando por aqui, o momento é ideal para consolidar seus ganhos, lidar com burocracias chatas e focar no que é tangível. É o dia de trabalhar em silêncio e confiar que o esforço, e a escolha certa das dezenas, pode te levar até o prêmio.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O foco hoje é o compromisso. No amor, ações valem mais que mil declarações. No trabalho, sua autoridade está em alta: mostre que você entrega resultados e os superiores vão notar. É dia de ser visto como alguém indispensável. Números da sorte: 10, 44, 58

Touro (20/04 a 20/05)

O dia favorece planos de longo prazo e estabilidade. No profissional, sua visão estratégica está afiada para planejar expansões seguras. É um ótimo momento para resolver questões jurídicas ou acadêmicas.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Clima de seriedade na intimidade. É o dia perfeito para organizar as finanças do casal ou planejar o futuro financeiro. No trabalho, sua percepção para erros em contratos está tinindo. Resolva o que estiver pendente.

Câncer (21/06 a 22/07)

A Lua no seu signo oposto foca nos limites saudáveis. Você busca parcerias que ofereçam estrutura, não apenas emoção. No trabalho, sociedades e contratos exigem maturidade e menos sentimentalismo.



Leão (23/07 a 22/08)

O amor hoje é provado no cotidiano, ajudando o parceiro nas tarefas chatas. No trabalho, sua produtividade será gigante se você focar na burocracia e nos detalhes. Coloque a agenda em dia e limpe sua mesa.

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua em um signo de Terra como o seu, você se sente em casa. O romance ganha um tom estável e clássico. No trabalho, é o dia de formalizar projetos e fazer investimentos com risco calculado.



Libra (23/09 a 22/10)

Sua casa é sua fortaleza hoje. Conversas práticas sobre imóveis ou assuntos de família estão protegidas. Se a base estiver organizada, sua carreira vai decolar. Procure se recolher um pouco.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Você não tem paciência para rodeios hoje. Ótimo dia para cursos técnicos, reuniões lógicas e para colocar os pingos nos is com clareza. Sua mente está voltada para o aprendizado prático.



Sagitário (22/11 a 21/12)

O otimismo dá lugar ao "pé no chão". Você valoriza quem constrói o futuro ao seu lado. Nas finanças, aproveite para cortar gastos bobos e planejar o orçamento com rigor. É hora de poupar.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua está no seu signo e você é o mestre da situação! Sua liderança natural será respeitada. Aproveite para tomar aquelas decisões difíceis que exigem senso prático. Você está seguro de si.



Aquário (20/01 a 18/02)



Momento de silêncio e introspecção. O amor pede compaixão e menos exposição. No trabalho, prefira os bastidores; planeje o próximo ciclo enquanto encerra pendências que ninguém vê. Números da sorte: 12, 30, 45

Peixes (20/02 a 20/03)

Amigos experientes trazem a segurança que seu coração precisa hoje. No trabalho, o networking será produtivo e focado em metas de longo prazo. Procure mentores e pessoas sensatas.



