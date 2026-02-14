Acesse sua conta
Ele vai voltar? 3 signos podem ter um ex surgindo antes do fim de fevereiro de 2026

Primeiro Mercúrio retrógrado do ano promete mexer com o passado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:00

Signos e passado
Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 acontece de 26 de fevereiro a 20 de março, no signo de Peixes, e ele chega trazendo exatamente aquilo que muita gente acha que já superou: memórias, mensagens antigas e pessoas que ficaram mal resolvidas. Esse período costuma embaralhar limites, reacender nostalgias e provocar contatos inesperados. Mas atenção: o retorno de alguém nem sempre significa reconciliação. Às vezes, o passado só reaparece para mostrar o quanto você mudou.

Para três signos, a possibilidade de um ex ressurgir antes do fim de fevereiro é especialmente forte. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Você achou que os testes amorosos tinham terminado, mas pode haver um último capítulo antes de virar a página de vez. Depois do Dia dos Namorados, uma mensagem inesperada pode surgir e mexer com sua estabilidade emocional. A tentação de reconsiderar é real, principalmente se houver lembranças boas envolvidas. No entanto, esse reencontro tem mais energia de lição do que de destino definitivo. Antes de qualquer decisão, reflita sobre os padrões daquela relação e sobre quem você era naquele momento. Você evoluiu. E é essa evolução que será colocada à prova agora.

Dica cósmica: Nem todo retorno é para recomeçar. Às vezes é só confirmação de crescimento.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Escorpião: O reencontro pode acontecer quando você estiver se divertindo, leve e despreocupado. Pode ser em um evento, uma saída casual ou até uma coincidência improvável. A química pode reaparecer instantaneamente, trazendo intensidade e aquela sensação de que nada mudou. Mas mudou, sim. E junto com essa reaproximação, verdades podem vir à tona. Informações, percepções ou entendimentos que antes estavam ocultos agora ficam claros. Esse momento tem potencial de encerramento definitivo ou de transformação profunda, dependendo da maturidade de ambos.

Dica cósmica: Se a verdade aparecer, encare. Clareza é libertação.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Peixes: Com Mercúrio retrógrado acontecendo no seu signo entre 26 de fevereiro e 20 de março, você está no centro dessa movimentação emocional. Um ex pode reaparecer de forma repentina, especialmente depois do Dia dos Namorados, trazendo sentimentos que pareciam adormecidos. Você tende a acreditar em segundas chances e em conexões que transcendem o tempo. Mas agora o convite é para agir com discernimento. Esse retorno pode ser menos sobre romance e mais sobre enxergar a realidade sem idealização. Você está mais forte do que imagina e muito mais consciente do que merece.

Dica cósmica: Coração aberto, mas olhos bem atentos.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Virgem Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

