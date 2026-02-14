Acesse sua conta
3 signos entram em uma nova e poderosa era de força e autoconfiança

Inseguranças ficam para trás e começa um ciclo de postura firme, decisões maduras e crescimento real

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:00

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos
Signos Crédito: Reprodução | Freepik

O dia 14 de fevereiro marca o início de uma fase de estrutura, responsabilidade e coragem emocional. Não é apenas uma mudança sutil de energia, é um divisor de águas. Três signos percebem com clareza que são maiores do que qualquer problema que enfrentaram até aqui. A insegurança perde espaço e surge uma espinha dorsal mais forte. Agora, não há mais espaço para recuar. É hora de assumir o protagonismo e construir algo sólido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Este é o seu chamado definitivo para sair das sombras. Durante muito tempo você segurou sua potência, talvez por medo de parecer intenso demais ou de incomodar os outros. Agora isso muda. Você entende que sua força não é um problema, é um diferencial. Surge uma consciência clara de que chegou o momento de ocupar seu espaço sem pedir permissão. Essa nova era traz maturidade, direção e uma confiança que não depende da aprovação de ninguém.

Dica cósmica: Não diminua sua luz para caber no conforto alheio.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
Câncer

Você deixa para trás versões antigas de si mesmo que nasceram do medo e da necessidade de proteção excessiva. Há uma sensação de retorno à sua essência, mas com mais experiência e força emocional. O que antes gerava insegurança agora parece superável. Você não quer mais se esconder ou se adaptar por receio. Quer viver com autenticidade. Essa nova fase é sobre assumir seu tamanho real e não pedir desculpas por ele.

Dica cósmica: Crescer emocionalmente significa parar de se encolher.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
Libra

Uma decisão tomada agora muda completamente seu rumo. Você sente, no fundo, que está pronto para encerrar padrões antigos e se posicionar com mais firmeza. Limites antes frágeis se tornam claros. Relacionamentos se reorganizam a partir da sua nova postura. Essa é uma era de firmeza interna e escolhas conscientes. Você não volta atrás. E essa convicção transforma tudo ao redor.

Dica cósmica: Segurança interior redefine todas as suas relações.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
