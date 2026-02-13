Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 18:03
A jornalista Flávia Morena de Area Leão Bacelar, 31 anos, morreu por falência múltipla de órgãos e insuficiência cardíaca, provocadas por um câncer avançado e agressivo. Ela morreu na quinta-feira (12), no Hospital HTI, no bairro Piçarra, Zona Sul de Teresina. A jornalista foi internada no dia 6 de fevereiro, após sentir dores na coluna e, após seis dias hospitalizada, não resistiu. De acordo com o irmão de Flávia, o cantor Luís Paulo Cochá, nódulos foram identificados no fígado da jornalista durante a internação. As informações são do G1 Piauí.
As lesões teriam provocado dores intensas nas costas, o que fez Flávia cogitar que sofria de hérnia. Para minimizar as dores, a jornalista buscou atendimento e foi medicada. "Acabou mascarando a doença", afirmou o irmão. Ainda segundo ele, Flávia retirou um mioma no útero há cerca de 10 meses e os exames não detectaram outros de risco na saúde da jornalista. Por isso, a família acredita que a doença tenha evoluído rapidamente. "Não se tem certeza da origem do câncer", disse o irmão.
Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia
Flávia ficou internada por seis dias no Hospital HTI. Após agravamento do quadro de saúde, ela foi transferida à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e intubada. O corpo da jornalista foi velado em uma funerária no bairro Piçarra e sepultado no Cemitério São José, no bairro Matinha, Zona Norte da capital. A despedida contou com a presença de familiares e colegas de profissão.
Familiares da jornalista levaram girassóis e vestiram camisas com a flor favorita da assessora de comunicação no enterro dela. Ela foi sepultada na manhã desta sexta-feira (13), em Teresina. Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí (Sindjor-PI) lamentou a morte. Flávia se formou em jornalismo na Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 2017 e desde então, atuou como repórter e assessora de comunicação na capital.