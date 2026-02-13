DINHEIRO

Pagamento para clientes que tinham até R$ 1 mil no Will Bank é antecipado; veja como sacar

Cerca de 6 milhões poderão pedir ressarcimento direto no aplicativo

Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:30

Cartão Will Bank Crédito: Reprodução

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) anunciou nesta sexta-feira (13) a antecipação do pagamento para clientes do Will Bank que tinham até R$ 1 mil em saldo na instituição. A medida também alcança investidores com valores dentro desse limite que mantinham vínculo direto com o banco digital.

A iniciativa inclui, de forma excepcional, quem possuía recursos em contas de pagamento do Will — modalidade que normalmente não é coberta pelo fundo garantidor. Ficam de fora desta etapa, no entanto, os clientes que aplicaram em títulos do banco por meio de corretoras e aqueles com saldo superior a R$ 1 mil.

De acordo com o FGC, a relação definitiva de credores ainda está sendo consolidada pelo liquidante da instituição. A antecipação foi adotada para acelerar o atendimento de aproximadamente 6 milhões de pessoas. O pedido poderá ser feito diretamente pelo aplicativo do próprio Will Bank, onde o cliente deverá acessar a área destinada à antecipação, confirmar os dados cadastrais, verificar o valor disponível — limitado a R$ 1 mil — e autorizar a transferência para uma conta de mesma titularidade.

Já os investidores que adquiriram produtos garantidos pelo FGC por meio de plataformas de investimento precisarão aguardar a finalização da lista oficial de credores. Nesses casos, a solicitação deverá ser realizada posteriormente pelo aplicativo oficial do fundo.