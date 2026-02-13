Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre segundo filho baleado por secretário em Itumbiara

Menino estava internado em estado gravíssimo desde quarta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:06

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um
Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um Crédito: Reprodução

O segundo filho de Thales Machado, secretário de Itumbiara (GO), morreu nesta sexta-feira (13), após ser baleado pelo próprio pai. O caçula, de 8 anos, estava internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara desde a noite de quarta-feira (11), quando foi atingido pelos disparos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao g1 de Goiás. 

Horas antes de atirar nos dois meninos, Thales postou um vídeo nas redes sociais dizendo: 'Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito'. O filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Secretário atirou nos filhos e se matou

Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado com os filhos por Reprodução
Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado matou filho Miguel por Reprodução
Thales Alves Naves Machado atirou nos filhos e se matou por Reprodução
1 de 5
Thales Alves Naves Machado por Reprodução

A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender à ocorrência. A equipe fez o isolamento da área até a chegada das demais autoridades.

Veículos da imprensa local relataram que, antes do crime, Machado teria feito uma publicação nas redes sociais em que pedia desculpas pelo ato e indicava que a motivação estaria relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das crianças. O conteúdo será analisado ao longo da investigação.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Ele não matou por amor, matou por controle', diz delegada sobre caso de secretário de Itumbiara

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou o filho em Itumbiara

Mãe estava viajando quando filho foi morto por secretário de prefeitura

Secretário de prefeitura fez declaração antes de matar filho com tiro na cabeça: 'Papai ama muito'

Mais recentes

Imagem - Pagamento para clientes que tinham até R$ 1 mil no Will Bank é antecipado; veja como sacar

Pagamento para clientes que tinham até R$ 1 mil no Will Bank é antecipado; veja como sacar
Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
Imagem - Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação

Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação

MAIS LIDAS

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
01

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise
02

C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise

Imagem - 'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury
03

'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury

Imagem - Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito
04

Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito