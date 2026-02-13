TRAGÉDIA

Morre segundo filho baleado por secretário em Itumbiara

Menino estava internado em estado gravíssimo desde quarta-feira (11)

Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:06

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um Crédito: Reprodução

O segundo filho de Thales Machado, secretário de Itumbiara (GO), morreu nesta sexta-feira (13), após ser baleado pelo próprio pai. O caçula, de 8 anos, estava internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara desde a noite de quarta-feira (11), quando foi atingido pelos disparos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao g1 de Goiás.

Horas antes de atirar nos dois meninos, Thales postou um vídeo nas redes sociais dizendo: 'Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito'. O filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Secretário atirou nos filhos e se matou 1 de 5

A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender à ocorrência. A equipe fez o isolamento da área até a chegada das demais autoridades.