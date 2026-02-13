Morre segundo filho baleado por secretário em Itumbiara

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:06
O segundo filho de Thales Machado, secretário de Itumbiara (GO), morreu nesta sexta-feira (13), após ser baleado pelo próprio pai. O caçula, de 8 anos, estava internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara desde a noite de quarta-feira (11), quando foi atingido pelos disparos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao g1 de Goiás.
Horas antes de atirar nos dois meninos, Thales postou um vídeo nas redes sociais dizendo: 'Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito'. O filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Secretário atirou nos filhos e se matou
A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender à ocorrência. A equipe fez o isolamento da área até a chegada das demais autoridades.
Veículos da imprensa local relataram que, antes do crime, Machado teria feito uma publicação nas redes sociais em que pedia desculpas pelo ato e indicava que a motivação estaria relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das crianças. O conteúdo será analisado ao longo da investigação.