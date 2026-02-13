'FILHOS NÃO SÃO VINGANÇA`

'Ele não matou por amor, matou por controle', diz delegada sobre caso de secretário de Itumbiara

Na gravação, Gallinati reforça que crimes desse tipo não podem ser tratados como atos motivados por emoção ou desespero

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:19

Thales Alves Naves Machado matou filho Miguel Crédito: Reprodução

A delegada da Polícia Civil de São Paulo, Raquel Gallinati, que reúne mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, publicou um vídeo comentando o caso envolvendo o secretário municipal que matou um filho, feriu o outro e depois tirou a própria vida em Itumbiara, na quarta-feira (13).

Ao analisar o episódio, a delegada afirmou: “Quando o homem mata os próprios filhos e depois tira a própria vida, não estamos diante de uma tragédia passional. Os filhos não são instrumento de vingança“.

O autor do crime foi identificado como Thales Machado, de 40 anos, então secretário da Prefeitura Municipal de Itumbiara. Ele atirou contra os dois filhos, de 12 e 8 anos. O menino mais velho não resistiu aos ferimentos.

Na gravação, Gallinati reforça que crimes desse tipo não podem ser tratados como atos motivados por emoção ou desespero. Segundo ela, “Os filhos não são uma extensão de um conflito da relação. O alvo é a mãe. Não é desespero, não é amor distorcido. Ele não matou por amor, matou por controle“.

No vídeo, a delegada também alerta para a gravidade do fenômeno conhecido como violência vicária, quando o agressor atinge alguém próximo da vítima, especialmente filhos, com o objetivo de provocar sofrimento psicológico permanente. "Não estamos diante de tragédia passional. Estamos diante de violência extrema. Traição, separação, dano emocional, nada disso é motivo para exterminar crianças. Os filhos não são a extensão de um conflito de casal, instrumento de vingança, propriedade de ninguém. Há um componente mais cruel. A violência vicária, quando o agressor atinge alguém próximo da vitima, especialmente filhos, para causar sofrimento psicológico devastador, permanente.. O alvo real não são as crianças, é a mãe. É o ápice da logica da posse, do controle. A narrativa Não é desespero, amor destorcido, crime por emoção. É a violência"

A delegada também ressalta que crimes fatais raramente acontecem sem sinais prévios e costumam ser precedidos por comportamentos de controle excessivo, ameaças e ciúmes patológicos. Na legenda da publicação, Gallinati resume: "Ele não matou “por amor”. Ele matou por controle."

Despedida

O velório de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, ocorreu na quinta-feira (12), na residência do prefeito da cidade. A cerimônia contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, filiado ao Partido Social Democrático, e da primeira-dama do estado, Gracinha Caiado.

Thales ocupava o cargo de secretário de Governo e mantinha proximidade política com o prefeito Dione Araújo, com quem aparecia frequentemente em eventos oficiais divulgados nas redes sociais.