Mãe estava viajando quando filhos foram mortos por secretário de prefeitura

Filho mais novo chegou a passar por cirurgia, mas também não resistiu

  Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 14:30

O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu
O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu

A mãe dos filhos do secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás, estava viajando quando os dois filhos foram baleados e mortos pelo pai, segundo informações da TV Anhanguera. Thales Alves Naves Machado, 40 anos, atirou contra os dois filhos e se matou em seguida, na madrugada dessa quarta-feira (11), segundo a Polícia Militar. As informações são do G1 GO.

Os dois filhos foram socorridos ainda com vida. O mais velho, de 12 anos, morreu no Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC). Já o filho mais novo, de 8 anos, chegou a ser internado na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara, de acordo com a secretaria de comunicação do município em estado gravíssimo, passou por cirurgia, mas também não resistiu e morreu na manhã desta quinta-feira (12). Thales Machado morreu na casa onde morava. De acordo com informações preliminares, o secretário teria atirado contra os filhos e, em seguida, tirado a própria vida.

Mãe dos meninos e esposa de Thales estava viajando para São Paulo, mas voltou para Itumbiara quando soube do crime. Segundo apuração da TV Anhanguera, ela chegou a ir ao hospital para visitar o filho mais novo na companhia do pai, o prefeito Dione Araújo. Ao chegar ao hospital, o avô das crianças teria passado mal dentro da unidade de saúde. Thales era casado há 15 anos com a filha do prefeito Dione Araújo.

A Polícia Civil informou que abriu o procedimento para apurar os fatos e a investigação está em andamento. O velório de Thales Machado ocorreu, às 10h, na funerária Fênix, em Itumbiara. Ainda não há informações sobre o velório dos meninos. Veículos da imprensa local relataram que, antes do crime, Machado teria feito uma publicação nas redes sociais em que pedia desculpas pelo ato e indicava que a motivação estaria relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das crianças. O conteúdo será analisado ao longo da investigação.

Horas antes de atirar contra os filhos, o secretário publicou imagens dos dois meninos em momentos distintos. Em uma das fotos, um deles aparecia durante uma aula de luta; na outra, o irmão desenhava em um caderno, sentado no colo do pai. Na postagem, ele escreveu: "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito". A Polícia Civil informou que está investigando o caso.

Em nota, a prefeitura de Itumbiara declarou luto de três dias a partir desta quinta-feira (12). O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado também lamentaram as mortes e se solidarizaram com a dor dos familiares, especialmente com o prefeito Dione.

