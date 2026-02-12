Acesse sua conta
Decreto muda as regras do vale-alimentação e do vale-refeição; veja como ficou

As mudanças afetam todos os envolvidos: trabalhadores que usam o benefício, empresas que contratam o serviço e estabelecimentos que recebem os pagamentos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:51

Com o decreto, o maior ganho é a ampliação da rede credenciada para utilização dos créditos de vale-refeição e alimentação
Decreto muda as regras do vale-alimentação e do vale-refeição; veja como ficou Crédito: Shutterstock

O vale-alimentação e o vale-refeição passaram a ter novas regras nessa terça-feira (10). O novo decreto limita as taxas cobradas pelas operadoras, agiliza o repasse dos pagamentos e permite que qualquer cartão funcione em qualquer maquininha. As mudanças afetam todos os envolvidos: trabalhadores que usam o benefício, empresas que contratam o serviço e estabelecimentos que recebem os pagamentos. O vale-alimentação e o vale-refeição são benefícios que fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). As informações são do G1.

Na prática, o decreto nº 12.712, assinado em 11 de novembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), muda as regras do mercado de vale-alimentação e vale-refeição. A taxa cobrada de restaurantes e supermercados, por exemplo, passa a ter um limite de 3,6%. Já a tarifa de intercâmbio fica limitada a 2%, e qualquer valor acima desses percentuais está proibido.

Outra mudança importante envolve o prazo de pagamento. A partir de agora, as operadoras devem transferir o dinheiro das vendas aos estabelecimentos em até 15 dias corridos. Antes, muitos negócios esperavam cerca de 30 dias ou mais para receber. O valor do benefício não muda, e o uso continua restrito à compra de alimentos.

De acordo com informações do Ministério do Trabalho e Emprego, as regras que já estão em vigor têm objetivos claros: reduzir abusos, padronizar práticas entre operadoras, dar mais previsibilidade a quem vende alimentos e garantir que o benefício continue destinado apenas à alimentação. Além do que entrou em vigor na última terça-feira (10) O decreto também prevê mudanças que serão aplicadas de forma gradual nos próximos meses.

Veja as novas datas e as mudanças previstas:

A partir de 10 de maio, começa uma mudança importante para o usuário: o cartão deixará de ficar restrito a uma única operadora. Isso significa que, aos poucos, o vale-alimentação ou o vale-refeição poderá ser aceito em diferentes maquininhas, independentemente da bandeira ou da empresa que o emitiu. Essa mudança será concluída em novembro, quando está prevista a integração total do sistema: qualquer cartão do PAT deverá funcionar em qualquer maquininha do país.

O decreto também redefine o funcionamento das chamadas redes fechadas — situação em que o vale-alimentação ou o vale-refeição só pode ser usado em estabelecimentos credenciados por uma única operadora. Ou seja, o cartão funciona apenas em uma lista limitada de restaurantes e supermercados.

Essas redes continuam permitidas apenas para operadoras que atendam até 500 mil trabalhadores. Acima desse limite, o sistema deverá ser aberto em até 180 dias. Contratos que não seguem as novas regras não podem ser prorrogados. Além disso, há prazos de 90, 180 e 360 dias para que as empresas se adaptem, dependendo do tipo de exigência.

Outra medida importante é o fim de vantagens financeiras entre empregadores e operadoras, como devolução de parte do valor pago, bonificações, descontos e ações de marketing — práticas que desequilibravam a concorrência. O governo afirma que as mudanças reforçam a segurança do programa, reduzem fraudes e garantem que o dinheiro não seja usado para outras finalidades, como academias, farmácias ou serviços de saúde.

