Carnaval 2026: confira programação do Circuito Barra-Ondina (Dodô) nesta quinta (12)

Abertura oficial dá início à maratona de grandes encontros

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 07:37

Margareth Menezes
Margareth Menezes é uma das atrações Crédito: Divulgação

O Carnaval de Salvador 2026 começa oficialmente na quinta-feira (12), a partir das 15h30, no Circuito Dodô, na Barra, com uma programação que celebra a tradição e a diversidade da música baiana. O dia de abertura reúne nomes históricos do axé, do pagode e do cenário nacional, marcando o início de seis dias intensos de folia no centro da cidade.

A festa tem Bell Marques comandando o Bloco de Quinta, Araketu no Fissura, Léo Santana, Parangolé, Psirico, Tony Salles e volta de Margareth Menezes ao bloco Os Mascarados. Mais para o fim da noite, tem Pedro Sampaio, O Kannalha, Carlinhos Brown e Ludmilla. Veja a programação completa do dia abaixo:

Programação do Circuito Dodô

Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 15h30)

Banda Papa (Baby Léguas)

Bell Marques (Bloco da Quinta)

Theuzinho (Bloco Siri com Todi)

Tô Ligado

Babado Novo (Bloco Uau! / Chá da Alice)

Araketu / Fissura

Solange Almeida

Léo Santana

Parangolé

Psirico

Tony Salles

Margareth Menezes (Bloco Os Mascarados)

Banda Cheiro

Timbalada

Pedro Sampaio

Ludmilla (Projeto Frevo da Lud)

Carlinhos Brown

O Kannalha

Marinho (Bloco Universitário)

Guig Ghetto

Vina Calmon

Tatau

Fantasmão

Thiago Aquino

Makonnen Tafari (Nova Saga)

Papazzoni / Thomé Viana / Banda Ragga (Banana Reggae)

Banda Chica Fé

Hiago Danadinho

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

