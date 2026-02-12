CARNAVAL 2026

Camarote Salvador aposta na Romme Digital para comandar estratégia de influenciadores na folia

Nova fase aposta em curadoria estratégica de creators para transformar bastidores e experiências premium em potência digital

Heider Sacramento

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:50

Luciana Villas Boas, CEO do Camarote Salvador, e Isadora Rolim, CEO da Romme Digital Crédito: Divulgação

O Carnaval de Salvador sempre foi vitrine de celebridades, mas agora a presença de famosos no Camarote Salvador ganha um novo nível de estratégia. A Romme Digital passa a assinar oficialmente a gestão de influência do espaço e coloca a curadoria de creators no centro da engrenagem que movimenta marcas, audiência e desejo no circuito Barra-Ondina.

A proposta vai além de convidar nomes conhecidos para circular pelo espaço mais disputado da folia. A agência aposta em uma seleção pensada milimetricamente, alinhando perfil, posicionamento e entrega de conteúdo ao DNA de luxo, inovação e entretenimento que marca o camarote. Em um Carnaval onde cada story pode virar manchete e cada post gera impacto comercial, nada é por acaso.

Na prática, isso significa transformar a experiência presencial em narrativa digital. O que acontece nos palcos, nos lounges e nas ativações deixa de ser apenas registro espontâneo e passa a integrar uma estratégia maior de comunicação. Marcas conectadas ao camarote ganham entregas criativas, métricas de performance e visibilidade planejada.

O Camarote Salvador, que funciona como um verdadeiro festival indoor com múltiplos palcos, DJs internacionais e serviço all inclusive premium, já é um dos ativos mais valiosos da festa. Agora, com a Romme Digital à frente da influência, o espaço reforça seu posicionamento como palco não apenas da música e dos encontros, mas também da construção de imagem e reputação digital.

Liderada por Isadora Rolim, a agência inicia essa fase após um reposicionamento estratégico e consolida sua atuação na gestão 360 graus de projetos e talentos. Este é o terceiro ano de operação dentro do Camarote e o primeiro sob a marca Romme Digital, selando uma aposta clara em planejamento e curadoria como diferenciais no Carnaval mais midiático do país.