Pedro Sampaio estreia no trio em Salvador com ‘benção’ de Ivete e embalo de hits do verão

DJ carioca leva ao circuito Barra-Ondina o tema ‘Agente do Caos Brasileiro’

Heider Sacramento

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:00

Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador com a “benção” de Ivete Crédito: Divulgação

Pedro Sampaio faz nesta quinta-feira (12), a estreia mais simbólica de sua trajetória. Pela primeira vez, o DJ e produtor puxa um trio elétrico no circuito Barra-Ondina, em Salvador, palco consagrado por nomes como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Bell Marques. O debut na capital baiana acontece embalado por sucessos que dominaram o verão e com a chancela de quem entende do assunto.

Antes de subir no trio, ele ouviu conselhos de Ivete. A cantora, referência absoluta na folia, dividiu experiências e encorajou o carioca para o novo desafio. “Falei: Ivete, você me ajuda, pelo amor de Deus. Vai ser meu primeiro ano, me dá uma dica. Ela disse que eu estou superpreparado e que vai ser um trio incrível”, contou em entrevista exclusiva ao CORREIO.

O gesto foi recebido como uma espécie de benção informal. “Ela falou que eu nasci para ser um artista do povo e que o povo me ama. Minha principal vontade é devolver essas bênçãos em forma de música, energia e respeito.”

A estreia em Salvador ocorre no momento de maior visibilidade da carreira. Em 2025, Pedro consolidou sua força nas plataformas digitais. O single “Jet Ski”, parceria com Melody e MC Meno K, alcançou o topo do Spotify Brasil e ultrapassou 200 milhões de reproduções em poucas semanas, segundo dados divulgados pela própria plataforma. A faixa também apareceu na Billboard Global 200, ranking internacional que mede desempenho em streaming e vendas.

Além do hit do verão, o projeto “Sequências” ampliou seu alcance. “Sequência Feiticeira” e “Sequência Cunty” mantiveram presença constante entre as mais tocadas do país. De acordo com dados compilados pelo site Kworb, que monitora charts do Spotify, Pedro Sampaio soma mais de 3,5 bilhões de streams na plataforma, com milhões de execuções diárias. O número o coloca entre os artistas pop brasileiros mais ouvidos da atualidade.

O conceito que ele leva para a avenida nasceu ainda no festival The Town. Batizado de ‘Agente do Caos Brasileiro’, o tema faz parte de uma leitura pessoal sobre sua estética musical. “Tenho muitas músicas caóticas, coreografias caóticas. A energia do meu show é uma energia caótica brasileira e não tem nada mais caótico no Brasil do que o Carnaval.”

A ideia, segundo ele, é homenagear figuras que representam esse caos criativo nacional. “O projeto homenageia agentes brasileiros do caos, artistas, músicos, apresentadores e personalidades que, de alguma forma, estão ligados a esse caos brasileiro. Vai ser bem divertido.”

A agenda de Pedro só atesta o tamanho da empreitada. "Vão ser 14 shows em oito dias, passando por nove cidades. Vai ser o maior Carnaval da minha carreira até hoje, musicalmente e artisticamente", relata empolgado.



Acostumado a dominar playlists, Pedro agora testa sua potência em outro termômetro, o asfalto de Salvador. Ele sabe que o trio exige resistência física e carisma direto. “Eu sempre sonhei em estar no circuito Barra-Ondina no Carnaval. Para mim, é um marco para qualquer artista.”