Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Programação reúne blocos tradicionais, trios independentes e atrações do axé

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:07

Carnaval na Barra Crédito: Cleber Santos/divulgação

O Circuito Dodô (Barra–Ondina) terá uma maratona de atrações durante o Carnaval de Salvador 2026, reunindo grandes nomes da música baiana e nacional, blocos tradicionais, projetos especiais e trios independentes ao longo de seis dias de folia. A programação começa na quinta-feira (12) e segue até a terça-feira (17), com desfiles a partir da tarde e atrações atravessando a madrugada.

Entre os destaques estão Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Baiana System, Ludmilla, Carlinhos Brown, Timbalada, Psirico e Parangolé. O circuito também abre espaço para afoxés, blocos culturais, projetos especiais e artistas da nova cena, mantendo a diversidade musical que marca o Carnaval da Barra.

Programação do Circuito Dodô

Veja a programação completa abaixo:

Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 15h30)

Banda Papa (Baby Léguas)

Bell Marques (Bloco da Quinta)

Theuzinho (Bloco Siri com Todi)

Tô Ligado

Babado Novo (Bloco Uau! / Chá da Alice)

Araketu / Fissura

Solange Almeida

Léo Santana

Parangolé

Psirico

Tony Salles

Margareth Menezes (Bloco Os Mascarados)

Banda Cheiro

Timbalada

Pedro Sampaio

Ludmilla (Projeto Frevo da Lud)

Carlinhos Brown

O Kannalha

Marinho (Bloco Universitário)

Guig Ghetto

Vina Calmon

Tatau

Fantasmão

Thiago Aquino

Makonnen Tafari (Nova Saga)

Papazzoni / Thomé Viana / Banda Ragga (Banana Reggae)

Banda Chica Fé

Hiago Danadinho

Sexta-feira – 13 de fevereiro (a partir das 15h30)

Banda Papa (Baby Léguas)

Bell Marques (Bloco Vumbora)

Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)

Tomate (Bloco Fissura)

Ah Chapa (Tô Ligado)

Bloco Siri com Tody

Claudia Leitte (Bloco Blow Out)

Timbalada

Banda Cheiro

Anitta (Projeto Especial Bloco da Anitta)

Parangolé

Carlinhos Brown

Pagodart

Rasga Tanga (Bloco dos Vaqueiros)

La Fúria

Daniela Mercury

Baiana System

Trio da Huanna

Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo (Mulheres do Arrocha)

Sábado – 14 de fevereiro (a partir das 14h)

Bolinho de Estudante (Microtrio Ivan Huol)

Ivete Sangalo (Bloco Coruja)

Bell Marques (Bloco Vumbora)

Banda Eva

Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)

Tomate (Fissura)

Carlinhos Brown (Timbalada)

Tony Salles

Psirico

Tayrone

Alinne Rosa

Margareth Menezes e convidados (Trio da Cultura)

Papazzoni

Ah Chapa

Saulo Calmon

Noelson do Cavaco e Davi

Guig Ghetto

Luana Monalisa

Oh Chapa

Domingo – 15 de fevereiro (a partir das 14h30)

Putito Rex (Microtrio)

Banda Olodum

Bell Marques (Bloco Camaleão)

Claudia Leitte (Bloco Largadinho)

Xanddy Harmonia

Durval Lelys

Daniela Mercury

Armandinho, Dodô e Osmar

Cortejo Afro

Alok (Projeto Especial)

Pagodart

Fit Dance

Vinny Nogueira

Atooxxa

Banda Roma Negra

Wilsinho Kraychete

 A Mulherada

Marinho

Dan Miranda

Gilmelândia

Baby do Brasil

Segunda-feira – 16 de fevereiro (a partir das 14h30)

Ivete Sangalo (Bloco Coruja)

Bell Marques (Bloco Camaleão)

Afoxé Filhos de Gandhy

Afoxé Filhas de Gandhy

Durval Lelys

Xanddy Harmonia

Armandinho, Dodô e Osmar

Carla Cristina

Daniela Mercury

Cortejo Afro

Psirico

Guga Meira

Luiz Caldas

Gal do Beco / Edil Pacheco / Aloísio Menezes

Uil Nascimento

Jaké / Neivaldo do Tchaco

Muzenza

Pedro Chamusca

A Dama

Terça-feira – 17 de fevereiro (a partir das 16h)

Bell Marques (Bloco Camaleão)

Claudia Leitte (Bloco Largadinho)

Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender

Jammil (Bloco Praieiro)

Alinne Rosa

Armandinho, Dodô e Osmar

Banda Malê (Bloco Malê Debalê)

Carla Cristina e Pabllo Vittar (Bloco Te Te Te)

Thomé Viana e Banda Ragga (Banana Reggae)

Pedro Pondé (Projeto Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia)

Larissa Melo

Na Carona (Bloco As Exclusivas LGBTQI+)

Léo Santana

Timbalada

Banda Mel

Marinho (Bloco Universitário)

Juan e Ravena

Vina Calmon

O Poeta

Chambinho do Acordeon / Fulô de Mandacaru / Virgílio (Trio do Forró)

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

