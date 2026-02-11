Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:07
O Circuito Dodô (Barra–Ondina) terá uma maratona de atrações durante o Carnaval de Salvador 2026, reunindo grandes nomes da música baiana e nacional, blocos tradicionais, projetos especiais e trios independentes ao longo de seis dias de folia. A programação começa na quinta-feira (12) e segue até a terça-feira (17), com desfiles a partir da tarde e atrações atravessando a madrugada.
Entre os destaques estão Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Baiana System, Ludmilla, Carlinhos Brown, Timbalada, Psirico e Parangolé. O circuito também abre espaço para afoxés, blocos culturais, projetos especiais e artistas da nova cena, mantendo a diversidade musical que marca o Carnaval da Barra.
Programação do Circuito Dodô
Veja a programação completa abaixo:
Quinta-feira – 12 de fevereiro (a partir das 15h30)
Banda Papa (Baby Léguas)
Bell Marques (Bloco da Quinta)
Theuzinho (Bloco Siri com Todi)
Tô Ligado
Babado Novo (Bloco Uau! / Chá da Alice)
Araketu / Fissura
Solange Almeida
Léo Santana
Parangolé
Psirico
Tony Salles
Margareth Menezes (Bloco Os Mascarados)
Banda Cheiro
Timbalada
Pedro Sampaio
Ludmilla (Projeto Frevo da Lud)
Carlinhos Brown
O Kannalha
Marinho (Bloco Universitário)
Guig Ghetto
Vina Calmon
Tatau
Fantasmão
Thiago Aquino
Makonnen Tafari (Nova Saga)
Papazzoni / Thomé Viana / Banda Ragga (Banana Reggae)
Banda Chica Fé
Hiago Danadinho
Sexta-feira – 13 de fevereiro (a partir das 15h30)
Banda Papa (Baby Léguas)
Bell Marques (Bloco Vumbora)
Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)
Tomate (Bloco Fissura)
Ah Chapa (Tô Ligado)
Bloco Siri com Tody
Claudia Leitte (Bloco Blow Out)
Timbalada
Banda Cheiro
Anitta (Projeto Especial Bloco da Anitta)
Parangolé
Carlinhos Brown
Pagodart
Rasga Tanga (Bloco dos Vaqueiros)
La Fúria
Daniela Mercury
Baiana System
Trio da Huanna
Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo (Mulheres do Arrocha)
Sábado – 14 de fevereiro (a partir das 14h)
Bolinho de Estudante (Microtrio Ivan Huol)
Ivete Sangalo (Bloco Coruja)
Bell Marques (Bloco Vumbora)
Banda Eva
Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)
Tomate (Fissura)
Carlinhos Brown (Timbalada)
Tony Salles
Psirico
Tayrone
Alinne Rosa
Margareth Menezes e convidados (Trio da Cultura)
Papazzoni
Ah Chapa
Saulo Calmon
Noelson do Cavaco e Davi
Guig Ghetto
Luana Monalisa
Oh Chapa
Domingo – 15 de fevereiro (a partir das 14h30)
Putito Rex (Microtrio)
Banda Olodum
Bell Marques (Bloco Camaleão)
Claudia Leitte (Bloco Largadinho)
Xanddy Harmonia
Durval Lelys
Daniela Mercury
Armandinho, Dodô e Osmar
Cortejo Afro
Alok (Projeto Especial)
Pagodart
Fit Dance
Vinny Nogueira
Atooxxa
Banda Roma Negra
Wilsinho Kraychete
A Mulherada
Marinho
Dan Miranda
Gilmelândia
Baby do Brasil
Segunda-feira – 16 de fevereiro (a partir das 14h30)
Ivete Sangalo (Bloco Coruja)
Bell Marques (Bloco Camaleão)
Afoxé Filhos de Gandhy
Afoxé Filhas de Gandhy
Durval Lelys
Xanddy Harmonia
Armandinho, Dodô e Osmar
Carla Cristina
Daniela Mercury
Cortejo Afro
Psirico
Guga Meira
Luiz Caldas
Gal do Beco / Edil Pacheco / Aloísio Menezes
Uil Nascimento
Jaké / Neivaldo do Tchaco
Muzenza
Pedro Chamusca
A Dama
Terça-feira – 17 de fevereiro (a partir das 16h)
Bell Marques (Bloco Camaleão)
Claudia Leitte (Bloco Largadinho)
Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender
Jammil (Bloco Praieiro)
Alinne Rosa
Armandinho, Dodô e Osmar
Banda Malê (Bloco Malê Debalê)
Carla Cristina e Pabllo Vittar (Bloco Te Te Te)
Thomé Viana e Banda Ragga (Banana Reggae)
Pedro Pondé (Projeto Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia)
Larissa Melo
Na Carona (Bloco As Exclusivas LGBTQI+)
Léo Santana
Timbalada
Banda Mel
Marinho (Bloco Universitário)
Juan e Ravena
Vina Calmon
O Poeta
Chambinho do Acordeon / Fulô de Mandacaru / Virgílio (Trio do Forró)
