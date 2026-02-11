Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o PM baleado pela esposa que está em estado grave e precisa de doação de sangue

Policial foi atingido no peito dentro de casa; transfusão urgente é necessária para salvar a vida do militar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:06

PM foi baleado e está em estado grave no Eládio Lasserre
PM foi baleado em casa e está em estado grave no Eládio Lasserre Crédito: Reprodução

O policial militar baleado dentro de sua própria residência na manhã desta quarta-feira (11), em Cajazeiras XI, foi identificado como Jairo Jairo Santos Barbosa e permanece em estado grave. Ele foi atingido por um disparo no tórax, que perfurou um dos pulmões, e precisa urgentemente de doações de sangue para continuar o tratamento.

Lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar, Jairo foi socorrido imediatamente após o ataque e encaminhado para o Hospital Professor Eládio Lasserre, onde permanece internado aguardando vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Familiares fazem um apelo para doação de sangue.

PM foi baleado e está em estado grave no Eládio Lasserre

PM foi baleado e está em estado grave no Eládio Lasserre por Reprodução
PM foi baleado e está em estado grave no Eládio Lasserre por Reprodução
PM foi baleado e está em estado grave no Eládio Lasserre por Reprodução
PM foi baleado e está em estado grave no Eládio Lasserre por Reprodução
1 de 4
PM foi baleado e está em estado grave no Eládio Lasserre por Reprodução

O ataque aconteceu por volta das 6h18, dentro do Condomínio Caminho do Sol, na Rua Maria Antonieta, enquanto o policial ainda dormia. Vizinhos ouviram o disparo, prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar.

A principal suspeita do crime, Vanessa Rodrigues, se apresentou voluntariamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. Até o momento, a motivação do ataque e as circunstâncias do disparo permanecem desconhecidas, e a investigação segue em andamento.

Leia mais

Imagem - Policial militar é baleado pela esposa enquanto dormia dentro de casa em Salvador

Policial militar é baleado pela esposa enquanto dormia dentro de casa em Salvador

Imagem - Vendedores são executados e encontrados mortos em porta-malas de carro em Salvador

Vendedores são executados e encontrados mortos em porta-malas de carro em Salvador

Imagem - Facção é alvo de operação por ameaçar provedores e controlar serviço de internet na Bahia

Facção é alvo de operação por ameaçar provedores e controlar serviço de internet na Bahia

Tags:

Salvador Esposa pm Baleado Estado Grave

Mais recentes

Imagem - Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso

Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso
Imagem - Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia

Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia
Imagem - Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos