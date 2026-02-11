CRIME

Quem é o PM baleado pela esposa que está em estado grave e precisa de doação de sangue

Policial foi atingido no peito dentro de casa; transfusão urgente é necessária para salvar a vida do militar

Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:06

PM foi baleado em casa e está em estado grave no Eládio Lasserre Crédito: Reprodução

O policial militar baleado dentro de sua própria residência na manhã desta quarta-feira (11), em Cajazeiras XI, foi identificado como Jairo Jairo Santos Barbosa e permanece em estado grave. Ele foi atingido por um disparo no tórax, que perfurou um dos pulmões, e precisa urgentemente de doações de sangue para continuar o tratamento.

Lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar, Jairo foi socorrido imediatamente após o ataque e encaminhado para o Hospital Professor Eládio Lasserre, onde permanece internado aguardando vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Familiares fazem um apelo para doação de sangue.

O ataque aconteceu por volta das 6h18, dentro do Condomínio Caminho do Sol, na Rua Maria Antonieta, enquanto o policial ainda dormia. Vizinhos ouviram o disparo, prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar.