Quem é o PM baleado pela esposa que está em estado grave e precisa de doação de sangue

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:06
O policial militar baleado dentro de sua própria residência na manhã desta quarta-feira (11), em Cajazeiras XI, foi identificado como Jairo Jairo Santos Barbosa e permanece em estado grave. Ele foi atingido por um disparo no tórax, que perfurou um dos pulmões, e precisa urgentemente de doações de sangue para continuar o tratamento.
Lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar, Jairo foi socorrido imediatamente após o ataque e encaminhado para o Hospital Professor Eládio Lasserre, onde permanece internado aguardando vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Familiares fazem um apelo para doação de sangue.
PM foi baleado e está em estado grave no Eládio Lasserre
O ataque aconteceu por volta das 6h18, dentro do Condomínio Caminho do Sol, na Rua Maria Antonieta, enquanto o policial ainda dormia. Vizinhos ouviram o disparo, prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar.
A principal suspeita do crime, Vanessa Rodrigues, se apresentou voluntariamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. Até o momento, a motivação do ataque e as circunstâncias do disparo permanecem desconhecidas, e a investigação segue em andamento.