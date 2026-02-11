INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

Homem ainda não foi preso

Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:13

Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia identificou o homem flagrado por câmeras de segurança apalpando duas mulheres no bairro da Graça, em Salvador, na quinta-feira (5). A informação foi divulgada pela TV Bahia. Apesar da identificação, o suspeito ainda não foi preso.

Os casos são investigados como importunação sexual e ocorreram em locais diferentes do bairro, no fim da tarde. Em um dos registros, o homem aparece se aproximando por trás de uma jovem de 28 anos, agarrando-a à força e tocando suas partes íntimas antes de fugir tranquilamente pela calçada.

Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça 1 de 5

No mesmo dia, uma idosa de 63 anos também foi atacada. As imagens mostram o homem passando próximo a ela, empurrando a porta do carro em que a vítima estava e tocando suas partes íntimas. A mulher só teve certeza de que havia sido vítima após reconhecer o suspeito ao assistir ao vídeo do outro ataque, que circulou nas redes sociais.