Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

Homem ainda não foi preso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:13

Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo
Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia identificou o homem flagrado por câmeras de segurança apalpando duas mulheres no bairro da Graça, em Salvador, na quinta-feira (5). A informação foi divulgada pela TV Bahia. Apesar da identificação, o suspeito ainda não foi preso.

Os casos são investigados como importunação sexual e ocorreram em locais diferentes do bairro, no fim da tarde. Em um dos registros, o homem aparece se aproximando por trás de uma jovem de 28 anos, agarrando-a à força e tocando suas partes íntimas antes de fugir tranquilamente pela calçada. 

No mesmo dia, uma idosa de 63 anos também foi atacada. As imagens mostram o homem passando próximo a ela, empurrando a porta do carro em que a vítima estava e tocando suas partes íntimas. A mulher só teve certeza de que havia sido vítima após reconhecer o suspeito ao assistir ao vídeo do outro ataque, que circulou nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) seguem com oitivas, diligências e análise de imagens de videomonitoramento para esclarecer as circunstâncias dos crimes e localizar o investigado. 

Assédio

