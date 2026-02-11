SALVADOR

Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros em praia da Ribeira

Vítima não foi identificada

Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:25

Caso ocorreu na praia da Penha Crédito: Reprodução/Record Bahia

O corpo de uma mulher foi encontrado em uma área próxima à faixa de areia da praia da Penha, na Ribeira, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (11). A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo em via pública.

Os militares da 7ªCIPM foram acionados para verificar a ocorrência. O corpo foi localizado sem sinais de vida.