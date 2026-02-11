Acesse sua conta
Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros em praia da Ribeira

Vítima não foi identificada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:25

Caso ocorreu na praia da Penha
Caso ocorreu na praia da Penha Crédito: Reprodução/Record Bahia

O corpo de uma mulher foi encontrado em uma área próxima à faixa de areia da praia da Penha, na Ribeira, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (11). A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo em via pública.

Os militares da 7ªCIPM foram acionados para verificar a ocorrência. O corpo foi localizado sem sinais de vida.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e investida o caso. Foram expedidas as guias para perícia e remoção. Diligências são realizadas para identificar vítima, autoria e motivação para o crime.

