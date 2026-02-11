Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros em praia da Ribeira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:25
O corpo de uma mulher foi encontrado em uma área próxima à faixa de areia da praia da Penha, na Ribeira, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (11). A vítima ainda não foi identificada.
De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo em via pública.
Os militares da 7ªCIPM foram acionados para verificar a ocorrência. O corpo foi localizado sem sinais de vida.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e investida o caso. Foram expedidas as guias para perícia e remoção. Diligências são realizadas para identificar vítima, autoria e motivação para o crime.