Homem é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos no Bairro da Paz, em Salvador

Suspeito, conhecido da família, foi localizado pela Polícia Civil após denúncia feita pela mãe da vítima

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:14

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (9), acusado de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de nove anos, no Bairro da Paz, em Salvador. Segundo as investigações, o suspeito tinha proximidade com a família e teria se aproveitado de um momento em que permaneceu sozinho com a vítima para praticar o crime.

Após o ocorrido, a criança contou o que aconteceu à mãe, que procurou uma unidade especializada para registrar a denúncia. A partir do relato, equipes da Polícia Civil da Bahia iniciaram o trabalho investigativo e conseguiram localizar o suspeito. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Depois da captura, o homem foi autuado e submetido a exame de lesão corporal. Ele permanece custodiado e deve passar por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.