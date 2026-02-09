SALVADOR

Vídeo: homem que atacou mulher na Graça apalpou idosa no mesmo dia

Vítima reconheceu assediador ao ver gravação de outro ataque no mesmo bairro

Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:48

Homem fez ao menos duas vítimas no mesmo dia, no bairro da Graça Crédito: Reprodução

O registro de uma câmera de segurança que mostra uma jovem sendo atacada e apalpada por um homem na Rua da Graça, em Salvador, fez com que uma outra vítima reconhecesse o assediador. Na mesma quinta-feira (5), uma idosa de 63 anos, moradora do bairro, também sofreu importunação sexual ao ser tocada nas partes íntimas pelo homem.

Assim como no ataque à jovem, o outro registro também foi capturado por câmeras de segurança. Nesse caso, a idosa tinha acabado de sair do carro em que estava com a filha e a neta. Ela segurava uma sacola de compras e estava de frente para o veículo quando o homem passa bem próximo a ela, empurra a porta do carro e passa a mão na bunda dela.

Nas imagens, é possível ver que a vítima olha para o homem, que segue andando, sem olhar para trás. Ele usava a mesma roupa vestia quando atacou a outra mulher: regata branca e bermuda verde. O caso foi registrado às 18h10, na Avenida Euclydes da Cunha.

Até ver os registros da jovem vizinha sendo atacada, a idosa não tinha certeza que havia sido vítima de importunação sexual - quando a vítima é tocada sem consentimento. "Eu achei muito estranho porque ele passou muito próximo a mim e tocou na minha bunda com uma das mãos, mas eu dei o benefício da dúvida porque não sabia se havia sido proposital", conta a mulher, que prefere não se identificar.

A certeza veio quando a mulher de 63 anos viu as notícias sobre o outro ataque. "Eu fiquei apavorada porque reconheci o homem quando vi as imagens. Agora, estou com medo de sair na rua e acontecer algo ainda mais grave. Eu e minha filha vamos andando para a academia e, agora, não nos sentimos seguras", diz.

Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça 1 de 5

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) realizam ações para apurar a denúncia de importunação sexual, segundo a Polícia Civil.