Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo: homem que atacou mulher na Graça apalpou idosa no mesmo dia

Vítima reconheceu assediador ao ver gravação de outro ataque no mesmo bairro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:48

Homem fez ao menos duas vítimas no mesmo dia, no bairro da Graça
Homem fez ao menos duas vítimas no mesmo dia, no bairro da Graça Crédito: Reprodução

O registro de uma câmera de segurança que mostra uma jovem sendo atacada e apalpada por um homem na Rua da Graça, em Salvador, fez com que uma outra vítima reconhecesse o assediador. Na mesma quinta-feira (5), uma idosa de 63 anos, moradora do bairro, também sofreu importunação sexual ao ser tocada nas partes íntimas pelo homem. 

Assim como no ataque à jovem, o outro registro também foi capturado por câmeras de segurança. Nesse caso, a idosa tinha acabado de sair do carro em que estava com a filha e a neta. Ela segurava uma sacola de compras e estava de frente para o veículo quando o homem passa bem próximo a ela, empurra a porta do carro e passa a mão na bunda dela. 

Nas imagens, é possível ver que a vítima olha para o homem, que segue andando, sem olhar para trás. Ele usava a mesma roupa vestia quando atacou a outra mulher: regata branca e bermuda verde. O caso foi registrado às 18h10, na Avenida Euclydes da Cunha. 

Até ver os registros da jovem vizinha sendo atacada, a idosa não tinha certeza que havia sido vítima de importunação sexual - quando a vítima é tocada sem consentimento. "Eu achei muito estranho porque ele passou muito próximo a mim e tocou na minha bunda com uma das mãos, mas eu dei o benefício da dúvida porque não sabia se havia sido proposital", conta a mulher, que prefere não se identificar.

A certeza veio quando a mulher de 63 anos viu as notícias sobre o outro ataque. "Eu fiquei apavorada porque reconheci o homem quando vi as imagens. Agora, estou com medo de sair na rua e acontecer algo ainda mais grave. Eu e minha filha vamos andando para a academia e, agora, não nos sentimos seguras", diz. 

Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça

Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo por Reprodução
Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo por Reprodução
Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo por Reprodução
Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo por Reprodução
Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo por Reprodução
1 de 5
Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo por Reprodução

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) realizam ações para apurar a denúncia de importunação sexual, segundo a Polícia Civil. 

Ainda de acordo com a corporação, estão em andamento oitivas, diligências e a análise de imagens de videomonitoramento da região, com o objetivo de identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do fato. Até o momento, o homem não foi identificado.

Mais recentes

Imagem - Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador

Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador
Imagem - Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia

Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia
Imagem - Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?