Metrô Bahia opera 24 horas durante o carnaval de Salvador

Embarque será restrito a apenas quatro estações durante dias de festejo

Nauan Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:38

Estação de metrô Campinas de Pirajá Crédito: Reprodução

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionará de forma ininterrupta durante os sete dias do Carnaval 2026. A operação especial terá início às 5h desta quinta-feira (12) e será encerrada apenas às 23h59 da Quarta-feira de Cinzas (18). A medida visa garantir o deslocamento seguro dos foliões entre os circuitos da festa e as diversas regiões da capital e Região Metropolitana.

Durante o período da madrugada, entre 0h e 5h, o embarque de passageiros será restrito a quatro estações estratégicas: Lapa, Acesso Norte, Águas Claras e Rodoviária. As demais estações do sistema permanecerão abertas exclusivamente para o desembarque de usuários, com exceção da unidade do CAB, que será totalmente fechada após a meia-noite. Acompanhando essa logística, os terminais de ônibus de Águas Claras, Pirajá, Acesso Norte, Rodoviária, Mussurunga e Aeroporto também manterão o funcionamento 24 horas para garantir a integração total dos passageiros.

A tarifa do sistema é de R$ 4,10. Para evitar filas nas bilheterias, a concessionária recomenda o uso do pagamento direto na catraca (NFC) via cartões de crédito, débito, celulares e relógios inteligentes. Também é possível adquirir o QR Code pelo aplicativo Recarga Pay. Para quem utiliza o Cartão Integração, as recargas podem ser feitas pelos aplicativos da CCR Mobilidade, PicPay, Cittamobi e outras carteiras digitais (Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, Recarga Pay).

De acordo com a gerente de Estações e Terminais, Cléo Garcia, o sistema contará com reforço nas equipes de segurança e atendimento, além de monitoramento contínuo para ajustar a oferta de trens conforme a demanda. "Estamos preparados para garantir um ir e vir tranquilo, mas contamos com a colaboração de todos para um embarque respeitoso e organizado", pontuou.

A concessionária reforça as orientações de "embarque consciente", como respeitar os assentos preferenciais, utilizar o corrimão nas escadas e aguardar o desembarque completo dos passageiros antes de entrar nos trens.