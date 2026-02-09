Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô Bahia opera 24 horas durante o carnaval de Salvador

Embarque será restrito a apenas quatro estações durante dias de festejo

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:38

Estação de metrô Campinas de Pirajá
Estação de metrô Campinas de Pirajá Crédito: Reprodução

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionará de forma ininterrupta durante os sete dias do Carnaval 2026. A operação especial terá início às 5h desta quinta-feira (12) e será encerrada apenas às 23h59 da Quarta-feira de Cinzas (18). A medida visa garantir o deslocamento seguro dos foliões entre os circuitos da festa e as diversas regiões da capital e Região Metropolitana.

Durante o período da madrugada, entre 0h e 5h, o embarque de passageiros será restrito a quatro estações estratégicas: Lapa, Acesso Norte, Águas Claras e Rodoviária. As demais estações do sistema permanecerão abertas exclusivamente para o desembarque de usuários, com exceção da unidade do CAB, que será totalmente fechada após a meia-noite. Acompanhando essa logística, os terminais de ônibus de Águas Claras, Pirajá, Acesso Norte, Rodoviária, Mussurunga e Aeroporto também manterão o funcionamento 24 horas para garantir a integração total dos passageiros.

A tarifa do sistema é de R$ 4,10. Para evitar filas nas bilheterias, a concessionária recomenda o uso do pagamento direto na catraca (NFC) via cartões de crédito, débito, celulares e relógios inteligentes. Também é possível adquirir o QR Code pelo aplicativo Recarga Pay. Para quem utiliza o Cartão Integração, as recargas podem ser feitas pelos aplicativos da CCR Mobilidade, PicPay, Cittamobi e outras carteiras digitais (Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, Recarga Pay).

De acordo com a gerente de Estações e Terminais, Cléo Garcia, o sistema contará com reforço nas equipes de segurança e atendimento, além de monitoramento contínuo para ajustar a oferta de trens conforme a demanda. "Estamos preparados para garantir um ir e vir tranquilo, mas contamos com a colaboração de todos para um embarque respeitoso e organizado", pontuou.

A concessionária reforça as orientações de "embarque consciente", como respeitar os assentos preferenciais, utilizar o corrimão nas escadas e aguardar o desembarque completo dos passageiros antes de entrar nos trens.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja o que abre e fecha durante os dias de folia em Salvador

Vai chover no Carnaval em Salvador? Confira a previsão do tempo para os dias de folia

Ex-BBB revela valor astronômico para desfilar no Carnaval: 'É muito investimento'

O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

Folia tem limite? Veja o que o trabalhador pode e não pode fazer no Carnaval

Tags:

Salvador Trem Carnaval 2026 Metrô

Mais recentes

Imagem - Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador

Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador
Imagem - Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia

Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia
Imagem - Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?