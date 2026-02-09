CLIMA

Vai chover no Carnaval em Salvador? Confira a previsão do tempo para os dias de folia

Capital baiana deve ter pancadas de chuva em parte da festa

Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:10

Circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem vai curtir o Carnaval em Salvador deve se preparar para dias de tempo instável. Durante o período da folia, a previsão indica pancadas de chuva com intensidade variando entre fraca e moderada, segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

As chuvas estão associadas à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e aos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico. Ao longo dos dias, o tempo deve alternar entre períodos de nebulosidade, aberturas de sol e pancadas de chuva, além de ventos moderados, com velocidade média em torno de 28 km/h.

Confira previsão do tempo:

Na quinta-feira (12), o dia será de variação de nebulosidade, com aberturas de sol. Há previsão de pancadas de chuva entre a manhã e a tarde, enquanto à noite a chance de chuva diminui.

Na sexta-feira (13), o céu segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva, principalmente pela manhã. Durante a tarde e à noite, a tendência é de redução das precipitações.

No sábado (14), são esperadas pancadas de chuva, sobretudo no período da manhã. Ao longo do dia, o tempo deve variar, com momentos de sol e poucas chances de chuva.

No domingo (15), a previsão aponta pancadas de chuva entre a madrugada e a manhã. Já à tarde e à noite, a probabilidade de chuva será menor.

Na segunda-feira (16), o cenário se repete, com possibilidade de chuva entre a madrugada e a manhã, e menor chance de precipitações nos períodos da tarde e da noite.

Na terça-feira (17), o tempo deve apresentar variação de nebulosidade, com aberturas de sol ao longo do dia e poucas chances de chuva.

Na quarta-feira (18), a tendência é de tempo firme, com pouca nebulosidade e baixa probabilidade de chuva, favorecendo o encerramento da festa.

Além do tempo instável, as condições oceânicas exigem atenção dos foliões. A previsão indica maiores amplitudes de maré entre os dias 14 e 19 de fevereiro, período que coincide com os dias de Carnaval.

Os horários de maré alta previstos são:

12/02 às 00h51 e 12h59

13/02 às 01h47 e 13h49

14/02 às 02h27 e 14h27

15/02 às 03h02 e 15h04

16/02 às 03h38 e 15h42

17/02 às 04h10 e 16h14

18/02 às 04h44 e 16h51