Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai chover no Carnaval em Salvador? Confira a previsão do tempo para os dias de folia

Capital baiana deve ter pancadas de chuva em parte da festa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:10

Circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador
Circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem vai curtir o Carnaval em Salvador deve se preparar para dias de tempo instável. Durante o período da folia, a previsão indica pancadas de chuva com intensidade variando entre fraca e moderada, segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

As chuvas estão associadas à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e aos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico. Ao longo dos dias, o tempo deve alternar entre períodos de nebulosidade, aberturas de sol e pancadas de chuva, além de ventos moderados, com velocidade média em torno de 28 km/h.

Programação do Carnaval 2026

Atrações do Furdunço por Reprodução
Atrações do Fuzuê por Reprodução
Melhor Segunda Feira do Mundo por Reprodução
Pipoco com o Gigante por Reprodução
Habeas Copos por carnaval 2026
Torre Beats por Reproduaçõ
Abertura no Circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Atrações no circuito Osmar por Reprodução
Grandes atrações do circuito Osmar por Reprodução
Furdunço no Centro por Reprodução
Programação na Castro Alves por Reprodução
Atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Grandes atrações do Circuito Dodô por Reprodução
Palco Arena do Samba por Reprodução
Carnaval nos bairros por Reprodução
Programação dos bairros por Reprodução
Programação dos bairros por Reprodução
Palco na Castro Alves por Reprodução
Beco das Cores por Reprodução
Espaço Mix no Rio Vermelho por Reprodução
Palco Arena do Samba por Reprodução
Palco na Praça Municipal por Reprodução
Programação no Pelô por Reprodução
1 de 27
Atrações do Furdunço por Reprodução

Confira previsão do tempo:

Na quinta-feira (12), o dia será de variação de nebulosidade, com aberturas de sol. Há previsão de pancadas de chuva entre a manhã e a tarde, enquanto à noite a chance de chuva diminui.

Na sexta-feira (13), o céu segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva, principalmente pela manhã. Durante a tarde e à noite, a tendência é de redução das precipitações.

No sábado (14), são esperadas pancadas de chuva, sobretudo no período da manhã. Ao longo do dia, o tempo deve variar, com momentos de sol e poucas chances de chuva.

No domingo (15), a previsão aponta pancadas de chuva entre a madrugada e a manhã. Já à tarde e à noite, a probabilidade de chuva será menor.

Na segunda-feira (16), o cenário se repete, com possibilidade de chuva entre a madrugada e a manhã, e menor chance de precipitações nos períodos da tarde e da noite.

Na terça-feira (17), o tempo deve apresentar variação de nebulosidade, com aberturas de sol ao longo do dia e poucas chances de chuva.

Na quarta-feira (18), a tendência é de tempo firme, com pouca nebulosidade e baixa probabilidade de chuva, favorecendo o encerramento da festa.

Além do tempo instável, as condições oceânicas exigem atenção dos foliões. A previsão indica maiores amplitudes de maré entre os dias 14 e 19 de fevereiro, período que coincide com os dias de Carnaval.

Os horários de maré alta previstos são:

12/02 às 00h51 e 12h59

13/02 às 01h47 e 13h49

14/02 às 02h27 e 14h27

15/02 às 03h02 e 15h04

16/02 às 03h38 e 15h42

17/02 às 04h10 e 16h14

18/02 às 04h44 e 16h51

19/02 às 11h12 e 17h27

Tags:

Carnaval Previsão do Tempo

Mais recentes

Imagem - Banjo Novo estreia no Carnaval de Salvador em desfile do Bloco Alvorada

Banjo Novo estreia no Carnaval de Salvador em desfile do Bloco Alvorada
Imagem - Aos 73 anos, Bell vai se apresentar 9 vezes no Carnaval de Salvador; veja onde acompanhar

Aos 73 anos, Bell vai se apresentar 9 vezes no Carnaval de Salvador; veja onde acompanhar
Imagem - Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?