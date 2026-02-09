ACIDENTE

Presidente de Câmara Municipal morre atropelado por secretário em retroescavadeira

Vereador José Eduardo Bezerra pilotava moto quando foi atingido por máquina operada pelo secretário de Obras do município

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:48

Presidente da Câmara Municipal de São Bento, José Eduardo morreu em acidente Crédito: Reprodução

O presidente da Câmara Municipal de São Bento do Trairi, no interior do Rio Grande do Norte, morreu após um acidente envolvendo uma retroescavadeira na tarde deste domingo (8). O município fica a cerca de 137 quilômetros de Natal. A ocorrência foi registrada no sítio Ipueira Rasa, na área rural da cidade.

Segundo informação do portal G1, a motocicleta conduzida pelo vereador José Eduardo Bezerra (PSDB), de 48 anos, colidiu com uma retroescavadeira dirigida pelo secretário municipal de Obras, Alexsandro Florentino da Silva, conhecido como Alex Silva, amigo da vítima.

Além do vereador, estavam na motocicleta um homem, que precisou receber atendimento médico, e uma criança de 8 anos, que não sofreu ferimentos. Após o acidente, o secretário teria ficado em estado de choque.

Professor de profissão, José Eduardo exercia o terceiro mandato como vereador em São Bento do Trairi. O corpo foi encaminhado para a Polícia Científica, onde passará por exames periciais.

Em nota, a Câmara Municipal lamentou a morte do parlamentar e afirmou: "Sua partida, de forma trágica, causa grande consternação e deixa um vazio na política regional, onde exercia sua missão com responsabilidade e dedicação".