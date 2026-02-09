Acesse sua conta
Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo

Caso é investigado pela Polícia Civil como importunação sexual

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:07

Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo Crédito: Reprodução

Um homem atacou e apalpou uma jovem na Rua da Graça, em Salvador, na última quinta-feira (5), por volta das 18h. O caso foi registrado por câmeras de segurança. As imagens circulam nas redes sociais e mostram o momento em que a vítima caminha pela via e é surpreendida por trás pelo agressor.

No vídeo, é possível ver o homem se aproximando da jovem, abraçando-a à força e tocando em partes íntimas do corpo dela. Em seguida, ele foge tranquilamente pela calçada. A vítima, segundo moradores da região, é uma estudante da Universidade Federal da Bahia (Ufba), de 28 anos.

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) realizam ações para apurar a denúncia de importunação sexual. 

Ainda de acordo com a corporação, estão em andamento oitivas, diligências e a análise de imagens de videomonitoramento da região, com o objetivo de identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do fato. Até o momento, o homem não foi identificado.

O caso gerou indignação nas redes sociais e reacendeu o alerta sobre a segurança de mulheres em espaços públicos, mesmo em vias movimentadas e em plena luz do dia.

