CRIME

Jovem é morto a tiros enquanto caminhava na Avenida Vasco da Gama

Execução ocorreu nas proximidades do bairro do Rio Vermelho

Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:58

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na tarde do domingo (8) enquanto caminhava pela Avenida Vasco da Gama, em Salvador, nas proximidades do bairro do Rio Vermelho. A vítima foi identificada como Ronald Oliveira Rodrigues Góes.

Policiais militares da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (12ª CIPM) foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, encontraram o jovem caído ao solo, ferido e sem sinais vitais.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

