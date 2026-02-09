Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Otto Alencar recebe alta após procedimento cardíaco em hospital de Salvador

Senador passou por implantação preventiva de marca-passo depois de ser diagnosticado com bradicardia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:30

Saulo Cruz/Agência Senado
Saulo Cruz/Agência Senado Crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD) deixou o Hospital Aliança, em Salvador, nesta segunda-feira (9), após ser submetido a um procedimento cardíaco.

De acordo com a assessoria do parlamentar, o estado de saúde é considerado estável e ele continuará a recuperação em casa, seguindo recomendações médicas.

Por meio de sua equipe, o senador também agradeceu as mensagens de apoio, carinho e os desejos de rápida recuperação enviados por aliados e apoiadores.

Otto Alencar passou por exames após apresentar mal-estar durante o retorno de um compromisso político em Lapão, município localizado no norte da Bahia. Os testes apontaram um quadro de bradicardia, condição em que os batimentos cardíacos ocorrem de forma mais lenta que o normal.

Diante do diagnóstico, os médicos optaram pela implantação preventiva de um marca-passo. Conforme informado, o procedimento foi realizado com sucesso.

Mais recentes

Imagem - Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador

Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador
Imagem - Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia

Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia
Imagem - Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?