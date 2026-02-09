PASSA BEM

Otto Alencar recebe alta após procedimento cardíaco em hospital de Salvador

Senador passou por implantação preventiva de marca-passo depois de ser diagnosticado com bradicardia

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:30

Saulo Cruz/Agência Senado Crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD) deixou o Hospital Aliança, em Salvador, nesta segunda-feira (9), após ser submetido a um procedimento cardíaco.

De acordo com a assessoria do parlamentar, o estado de saúde é considerado estável e ele continuará a recuperação em casa, seguindo recomendações médicas.

Por meio de sua equipe, o senador também agradeceu as mensagens de apoio, carinho e os desejos de rápida recuperação enviados por aliados e apoiadores.

Otto Alencar passou por exames após apresentar mal-estar durante o retorno de um compromisso político em Lapão, município localizado no norte da Bahia. Os testes apontaram um quadro de bradicardia, condição em que os batimentos cardíacos ocorrem de forma mais lenta que o normal.