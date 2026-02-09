PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais de 300 cidades baianas

Aviso indica risco de alagamentos e ventos fortes

Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:28

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas, classificado como perigo potencial, com validade a partir das 8h51 desta segunda-feira (9) até as 23h59 de terça-feira (10). O alerta inclui a Região Metropolitana de Salvador e diversas áreas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

De acordo com o Inmet, a previsão aponta chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

Entre as áreas afetadas na Bahia estão o Centro-Sul Baiano, Vale São-Franciscano, Nordeste Baiano, Centro-Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Sul Baiano e a Região Metropolitana de Salvador.

Veja lista de cidades baianas afetadas:

