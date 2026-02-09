Acesse sua conta
Médico investigado por causar acidente com duas mortes em estrada da Bahia é preso em Salvador

Prisão preventiva foi decretada após investigações apontarem consumo de álcool antes da colisão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:57

Éneas teria provocado morte de Bruna e Johnny
Éneas teria provocado morte de Bruna e Johnny Crédito: Reprodução

O médico Enéas de Carvalho Silva Filho, 50 anos, que é investigado por provocar um acidente de trânsito que terminou com duas mortes, foi preso nesta segunda-feira (9), em Salvador. Ele estava foragido desde a colisão registrada no dia 23 de janeiro, na BA-542, no entroncamento de Valença, no baixo sul da Bahia. A prisão ocorreu em um condomínio residencial no bairro de Pituaçu, após o cumprimento de um mandado.

De acordo com a polícia, o médico é suspeito de dirigir sob efeito de álcool no momento da batida, que matou Johnny Santos Bispo, de 33 anos, e Bruna da Silva Santos, de 26 anos. Uma terceira pessoa ficou ferida. As investigações apontam que o impacto entre os veículos foi violento e que testemunhas relataram sinais claros de embriaguez por parte do condutor do Volkswagen Nivus, dirigido pelo médico.

Ainda segundo a polícia, bebidas alcoólicas foram encontradas dentro do carro do suspeito, e imagens desses objetos passaram a integrar o inquérito. O médico se recusou a realizar o teste do bafômetro após o acidente. Na ocasião, ele também ficou ferido e foi socorrido para um hospital em Santo Antônio de Jesus, onde passou por cirurgia.

Éneas teria provocado morte de Bruna e Johnny

Por conta do estado de saúde, não foi possível realizar o exame clínico para comprovação de embriaguez naquele momento. Com a recuperação, no entanto, o investigado deixou a cidade antes de ser localizado pelas equipes policiais, o que levou a Polícia Civil a representar pela prisão preventiva, pedido posteriormente aceito pela Justiça.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Territorial de Valença, com apoio da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. Após ser localizado, o médico foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado e à disposição do Judiciário.

O inquérito que apura o caso reúne laudos periciais, depoimentos de testemunhas e a recusa do investigado em se submeter ao exame de alcoolemia. A defesa informou que ainda não teve acesso completo aos autos e, por isso, não se manifestou até o momento.

O acidente envolveu dois carros de passeio: um Chevrolet Zafira, onde estavam as vítimas, e o Volkswagen Nivus conduzido pelo médico. Bruna da Silva Santos morreu ainda no local. Johnny Santos Bispo chegou a ser atendido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

