OPORTUNIDADE

Ifba oferece mil vagas em curso preparatório para a instituição; inscrições começam nesta segunda (9)

Vagas estão distribuídas entre 24 cidades e selecionados vão receber bolsa de R$ 200

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:45

Ifba oferece mil vagas em curso preparatório para a instituição Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

Os estudantes que precisam de reforço para se preparar para a prova de ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) têm uma oportunidade à vista. A instituição abriu, nesta segunda-feira (9), as inscrições para um processo seletivo para os interessados em participar do Programa PartiuIF, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que oferece aulas e atividades voltadas para a recuperação das aprendizagens.

Além da formação educacional gratuita, os estudantes selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 200, pelo período de oito meses, como apoio à permanência no curso, contribuindo especialmente para despesas com transporte e alimentação. Podem participar do processo seletivo estudantes que estejam matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental de Escola Pública e tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino.

O programa é voltados para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental na rede pública de ensino, negros, quilombolas, indígenas ou que tenham deficiência e renda familiar per capita de até um salário-mínimo. A proposta é garantir a estes estudantes a oportunidade de fortalecer competências essenciais para o ingresso e a permanência no ensino médio da Rede Federal.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas a partir desta segunda-feira (9), e seguem até o dia 6 de março. Na capital baiana, as inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico específico de cada unidade. Os candidatos interessados em integrar a turma da Reitoria do Ifba, no bairro do Canela, devem se inscrever por meio formulário eletrônico disponível no link. Já para os estudantes que optarem por tentar uma vaga na turma do campus Salvador, no Barbalho, a inscrição deve ser feita pelo formulário disponível no endereço eletrônico.