A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:34
Faltava apenas uma resposta para mudar de vida. No entanto, o nervosismo falou mais alto. No Quem Quer Ser Um Milionário, exibido neste domingo (8) dentro do Domingão com Huck, uma participante esteve a um passo do prêmio máximo, mas decidiu parar antes da última pergunta.
Carolina Fratani, de 38 anos, chegou à 15ª e decisiva questão após uma trajetória impecável, acertando as 14 perguntas anteriores. Servidora da Polícia Civil do Rio de Janeiro e perita legista, ela optou por não arriscar tudo na rodada final e garantiu o segundo maior prêmio do quadro: R$ 500 mil.
A pergunta que valia R$ 1 milhão envolvia um dos maiores símbolos do Brasil. "Qual é o nome do escultor responsável pelo rosto da estátua do Cristo Redentor?", questionou Luciano Huck, aumentando ainda mais a tensão no estúdio.
Diante das alternativas, Carolina admitiu que não tinha certeza da resposta e preferiu encerrar sua participação.
Participante 'trava' na pergunta do milhão e perde prêmio máximo
A alternativa correta era a letra C.
Gheorghe Leonida foi o escultor romeno responsável por criar a cabeça do Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais famosos do mundo. A obra levou cerca de cinco anos para ser concluída, entre 1926 e 1931, e se tornou o trabalho mais conhecido do artista, que viveu entre 1893 e 1942.
Mesmo sem levar o milhão para casa, Carolina saiu do programa sob aplausos e com meio milhão de reais no bolso. E fica a pergunta para você, leitor: na mesma situação, teria arriscado tudo ou também pisaria no freio antes da resposta final?