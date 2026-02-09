TELEVISÃO

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?

Carolina Fratani acertou 14 perguntas, mas travou na pergunta final

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:34

Carolina Fratani saiu do jogo com R$ 500 mil Crédito: Reprodução/TV globo

Faltava apenas uma resposta para mudar de vida. No entanto, o nervosismo falou mais alto. No Quem Quer Ser Um Milionário, exibido neste domingo (8) dentro do Domingão com Huck, uma participante esteve a um passo do prêmio máximo, mas decidiu parar antes da última pergunta.

Carolina Fratani, de 38 anos, chegou à 15ª e decisiva questão após uma trajetória impecável, acertando as 14 perguntas anteriores. Servidora da Polícia Civil do Rio de Janeiro e perita legista, ela optou por não arriscar tudo na rodada final e garantiu o segundo maior prêmio do quadro: R$ 500 mil.

A pergunta que valia R$ 1 milhão envolvia um dos maiores símbolos do Brasil. "Qual é o nome do escultor responsável pelo rosto da estátua do Cristo Redentor?", questionou Luciano Huck, aumentando ainda mais a tensão no estúdio.

Diante das alternativas, Carolina admitiu que não tinha certeza da resposta e preferiu encerrar sua participação.

As opções eram:

A) Pierre Beuchet

B) Frédéric Auguste Bartholdi

C) Gheorghe Leonida

D) Richard Morris Hunt.

A alternativa correta era a letra C.

Gheorghe Leonida foi o escultor romeno responsável por criar a cabeça do Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais famosos do mundo. A obra levou cerca de cinco anos para ser concluída, entre 1926 e 1931, e se tornou o trabalho mais conhecido do artista, que viveu entre 1893 e 1942.