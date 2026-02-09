Acesse sua conta
A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?

Carolina Fratani acertou 14 perguntas, mas travou na pergunta final

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:34

Carolina Fratani saiu do jogo com R$ 500 mil Crédito: Reprodução/TV globo 

Faltava apenas uma resposta para mudar de vida. No entanto, o nervosismo falou mais alto. No Quem Quer Ser Um Milionário, exibido neste domingo (8) dentro do Domingão com Huck, uma participante esteve a um passo do prêmio máximo, mas decidiu parar antes da última pergunta.

Carolina Fratani, de 38 anos, chegou à 15ª e decisiva questão após uma trajetória impecável, acertando as 14 perguntas anteriores. Servidora da Polícia Civil do Rio de Janeiro e perita legista, ela optou por não arriscar tudo na rodada final e garantiu o segundo maior prêmio do quadro: R$ 500 mil.

A pergunta que valia R$ 1 milhão envolvia um dos maiores símbolos do Brasil. "Qual é o nome do escultor responsável pelo rosto da estátua do Cristo Redentor?", questionou Luciano Huck, aumentando ainda mais a tensão no estúdio.

Diante das alternativas, Carolina admitiu que não tinha certeza da resposta e preferiu encerrar sua participação.

  • As opções eram:
    A) Pierre Beuchet
    B) Frédéric Auguste Bartholdi
    C) Gheorghe Leonida
    D) Richard Morris Hunt. 

Participante 'trava' na pergunta do milhão e perde prêmio máximo

A alternativa correta era a letra C.

Gheorghe Leonida foi o escultor romeno responsável por criar a cabeça do Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais famosos do mundo. A obra levou cerca de cinco anos para ser concluída, entre 1926 e 1931, e se tornou o trabalho mais conhecido do artista, que viveu entre 1893 e 1942.

Mesmo sem levar o milhão para casa, Carolina saiu do programa sob aplausos e com meio milhão de reais no bolso. E fica a pergunta para você, leitor: na mesma situação, teria arriscado tudo ou também pisaria no freio antes da resposta final?

