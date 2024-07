SAÚDE

Vencedora do 'Quem quer ser um Milionário?' revela diagnóstico de tumor

Jullie Dutra, vencedora do Quem Quer Ser um Milionário?, foi as redes sociais na quinta, 18, para revelar o diagnóstico de um tumor. A condição, rara, representa de 0,07% a 0,36% dos tumores intracranianos de face, chamado de tumor de schwannoma. De forma didática, ela alerta para a condição e diz que está a acompanhando desde 2020, quando estava grávida - porém, por conta da pandemia, não conseguiu realizar a biópsia.

O objetivo da divulgação foi alertar os seguidores para a condição, com o ensejo do Julho Verde, mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. "O diagnóstico precoce salva vidas", escreveu ela.

Jullie emocionou o público em dezembro do ano passado, ao se tornar a primeira vencedora do Quem Quer Ser um Milionário?, quadro do programa Domingão com Huck. Na época, ela deu um depoimento sobre a importância de estudar e de se manter informada.