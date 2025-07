VIOLÊNCIA

Diretor é preso suspeito de mandar matar empresário após descoberta de desvios financeiros

Wallace foi executado com um único tiro na cabeça, enquanto entrava em seu carro, na porta da empresa

O diretor financeiro da empresa Globalsys, Bruno Valadares de Almeida, 39 anos, foi preso na manhã deste sábado (12), suspeito de ser o mandante do assassinato do empresário Wallace Lovato, 42. De acordo com as investigações, que seguem em segredo de justiça, Lovato descobriu um desvio de dinheiro praticado por Bruno dentro da empresa. Wallace foi executado com um único tiro na cabeça no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, enquanto entrava em seu carro, na porta da empresa Globalsys. O crime ocorreu na tarde do dia 9 de junho. Outras três pessoas suspeitas de envolvimento já foram presas: o motorista, o atirador e um intermediário. As informações são do G1 Espírito Santo. >