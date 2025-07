COMO ASSIM ?

'Povo de Salvador não transa', solta o verbo influenciadora de Refice sobre os soteropolitanos

Karla do Barulho diz ainda que baianos são mal-educados

A rixa histórica entre baianos e pernambucanos foi atualizada. Além da polêmica em torno do melhor Carnaval, agora a disputa é de quem é melhor de cama, se é que você me entende. Segundo a influenciadora digital de Recife, Jhenifer Karla, mais conhecida como Karla do Barulho, os soteropolitanos são de nada! Em sua visita recente a Salvador, ela postou um vídeo em sua conta no Instagram com a seguinte declaração: >