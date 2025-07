AMIGO É SUSPEITO

Saiba quem era Everton 'Boi’, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei que foi morto em emboscada

Ex-atleta atuou em clubes de vôlei brasileiros e internacionais

Larissa Almeida

Publicado em 12 de julho de 2025 às 16:56

Everton 'Boi' Crédito: Reprodução

O ex-jogador da seleção brasileira Everton Pereira Fagundes da Conceição, 46 anos, que foi assassinado a tiros em Cuiabá, na última quinta-feira (10), era conhecido no mundo do esporte como Everton ‘Boi’ e construiu uma carreira marcada por conquistas no vôlei brasileiro e internacional. Ele foi morto dentro do carro do principal suspeito do crime, que ainda está foragido. >

Filho de uma família tradicional de Várzea Grande, na região metropolitana da capital mato-grossense, Everton cresceu entre os bairros Cristo Rei e Jardim Glória. Herdou do pai, o ex-goleiro João Fagundes da Conceição, o ‘Fagundão’, o espírito esportivo e a dedicação ao alto rendimento. Desde jovem, seu porte físico – 1,97m de altura – e a força ofensiva chamavam atenção nas quadras. >

Aos 16 anos, já integrava a Seleção Brasileira infanto-juvenil, com a qual conquistou o título mundial de 1995, em Porto Rico. No ano seguinte, levantou a taça do Sul-Americano da categoria, no Paraguai. O desempenho abriu portas no voleibol profissional, e Everton passou a atuar em grandes clubes do país, como Fiat/Minas, Suzano, São Caetano e Vôlei Futuro. >

Jogando como oposto, destacou-se também no cenário internacional. No Japão, defendeu o NEC Blue Rockets, sendo um dos principais pontuadores da liga. Atuou ainda em clubes da Espanha e da Argentina, consolidando uma trajetória de respeito. >

Após anos no exterior, Everton voltou ao Brasil em 2009 e encerrou a carreira no Cuiabá Vôlei Clube. Fora das quadras, continuou ligado ao esporte, participando de projetos de incentivo ao voleibol em Mato Grosso e ganhando reconhecimento por seu comprometimento com a formação de novos atletas. >

A morte de Everton causou comoção no meio esportivo local. Em nota, a Federação Mato-grossense de Vôlei lamentou a perda e destacou sua contribuição para o crescimento da modalidade no estado. >

Crime

Ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, Everton Fagundes Pereira da Conceição, de 46 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (10). Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é um amigo, identificado como Idirlei Alves Pacheco, de 40 anos, que teria preparado uma emboscada para a vítima e fugido do local após o ocorrido. >

O crime aconteceu por volta das 23h30, no bairro de Paiaguás, em Cuiabá. Conforme informação da Polícia Civil de Mato Grosso, Everton estava dirigindo uma caminhonete Amarok quando foi atingido pelos disparos e perdeu o controle da direção. Ele acabou colidindo com outro veículo, um Ford F-350 e não resistiu. Equipes da Polícia Militar chegaram ao local para atender o caso e constataram que o ex-jogador já estava morto. >

A investigação, que está sendo conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, descobriu que Idirlei e Everton eram amigos. A caminhonete que Everton dirigia, inclusive, era de propriedade de Idirlei, que havia pedido a ele que o levasse a um determinado local, como parte do plano para matá-lo. >