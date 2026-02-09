LINDÍSSIMA

FOTOS: Thais Carla posa nua e mostra como está seu corpo após perder 85 kg

Influenciadora afirma que mudança foi escolha consciente e diz que nunca precisou alterar o corpo para se amar

Fernanda Varela

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:07

Poderosa, Thais Carla decidiu posar nua em suas redes sociais e compartilhou nesta segunda-feira (9) um antes e depois que chamou atenção dos seguidores. Dez meses após passar por uma cirurgia bariátrica, realizada em abril do ano passado, ela revelou que já eliminou 85 quilos e que atualmente pesa 115 kg.

Nas imagens publicadas, Thais aparece nua para mostrar a transformação corporal e aproveita o momento para reforçar um discurso de autonomia e amor-próprio. Na legenda, a influenciadora afirmou que a decisão de mudar nunca esteve ligada à falta de aceitação. “Eu nunca precisei mudar meu corpo para me amar. O amor sempre esteve aqui. O que mudou foi o caminho, as escolhas, a forma de cuidar de mim”, escreveu.

Ao longo do texto, Thais defendeu que mudanças devem partir da consciência e não da culpa ou da pressão externa. “Esse espelho não é sobre correção, é sobre continuidade. Amar o próprio corpo não significa rejeitar mudanças. Significa não se odiar enquanto elas acontecem”, afirmou.

Em outro trecho, ela reforçou a importância de respeitar cada fase do processo. “Cada versão nossa merece dignidade. Ninguém precisa esperar ‘chegar lá’ para se sentir inteiro. Que mudar seja escolha, e não punição”, completou.

Além do antes e depois, Thais também publicou um vídeo experimentando uma calça que usava antes do emagrecimento, evidenciando a diferença no caimento da peça após a perda de peso. No fim de dezembro, a influenciadora contou que se surpreendeu ao ver 119 kg na balança, peso que, segundo ela, não registrava desde a adolescência. “Minha vida não se define num número. Estou em paz com esse processo e curtindo cada etapa”, disse na ocasião.