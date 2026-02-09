Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: Thais Carla posa nua e mostra como está seu corpo após perder 85 kg

Influenciadora afirma que mudança foi escolha consciente e diz que nunca precisou alterar o corpo para se amar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:07

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

Poderosa, Thais Carla decidiu posar nua em suas redes sociais e compartilhou nesta segunda-feira (9) um antes e depois que chamou atenção dos seguidores. Dez meses após passar por uma cirurgia bariátrica, realizada em abril do ano passado, ela revelou que já eliminou 85 quilos e que atualmente pesa 115 kg.

Nas imagens publicadas, Thais aparece nua para mostrar a transformação corporal e aproveita o momento para reforçar um discurso de autonomia e amor-próprio. Na legenda, a influenciadora afirmou que a decisão de mudar nunca esteve ligada à falta de aceitação. “Eu nunca precisei mudar meu corpo para me amar. O amor sempre esteve aqui. O que mudou foi o caminho, as escolhas, a forma de cuidar de mim”, escreveu.

Thais Carla

Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla experimenta calça que usava antes de perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla após bariátrica por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla com o marido, Israel Reis, e as duas filhas, Eva e Maria Clara por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após perder 81kg por Reprodução
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e filhas por Reprodução
Thais Carla revela diagnóstico por Reprodução
Thais Carla surpreendeu seguidores por Reprodução | Instagram
Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla no Camarote 2222 na Barra por Marina Branco / CORREIO
Thaís Carla por Reprodução
Thaís Carla por Reprodução
1 de 39
Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais

Ao longo do texto, Thais defendeu que mudanças devem partir da consciência e não da culpa ou da pressão externa. “Esse espelho não é sobre correção, é sobre continuidade. Amar o próprio corpo não significa rejeitar mudanças. Significa não se odiar enquanto elas acontecem”, afirmou.

Em outro trecho, ela reforçou a importância de respeitar cada fase do processo. “Cada versão nossa merece dignidade. Ninguém precisa esperar ‘chegar lá’ para se sentir inteiro. Que mudar seja escolha, e não punição”, completou.

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução

Além do antes e depois, Thais também publicou um vídeo experimentando uma calça que usava antes do emagrecimento, evidenciando a diferença no caimento da peça após a perda de peso. No fim de dezembro, a influenciadora contou que se surpreendeu ao ver 119 kg na balança, peso que, segundo ela, não registrava desde a adolescência. “Minha vida não se define num número. Estou em paz com esse processo e curtindo cada etapa”, disse na ocasião.

Leia mais

Imagem - Claudia Leitte é agredida por folião, perde a paciência e dá sermão em homem

Claudia Leitte é agredida por folião, perde a paciência e dá sermão em homem

Imagem - Anjo da Guarda de hoje (9): chegou a hora de priorizar as próprias necessidades e coragem para dizer não sem culpa

Anjo da Guarda de hoje (9): chegou a hora de priorizar as próprias necessidades e coragem para dizer não sem culpa

Imagem - Ana Castela se revolta após pagar R$ 1,3 mil para fazer as unhas: 'Roubo'

Ana Castela se revolta após pagar R$ 1,3 mil para fazer as unhas: 'Roubo'

Antes da cirurgia bariátrica, Thais já havia eliminado cerca de 30 kg com reeducação alimentar e exercícios físicos. Após o procedimento, ela manteve a rotina de treinos e adotou novos hábitos.

Tags:

Thais Carla

Mais recentes

Imagem - Luciana Gimenez abre o jogo e revela o que pensa de Cariúcha

Luciana Gimenez abre o jogo e revela o que pensa de Cariúcha
Imagem - Nem 2 litros, nem 3: pesquisadores indicam quantidade de água ideal para não prejudicar os rins

Nem 2 litros, nem 3: pesquisadores indicam quantidade de água ideal para não prejudicar os rins
Imagem - Universo envia respostas hoje (9 de fevereiro) para 3 signos resolverem pendências e dívidas

Universo envia respostas hoje (9 de fevereiro) para 3 signos resolverem pendências e dívidas

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?