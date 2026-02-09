ASTROLOGIA

Anjo da Guarda de hoje (9): chegou a hora de priorizar as próprias necessidades e coragem para dizer não sem culpa

Data reforça limites e escolhas conscientes

Fernanda Varela

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:22

Nesta segunda-feira (9), a energia do Anjo da Guarda atua de forma direta sobre limites, respeito próprio e decisões que evitam desgaste emocional. O recado espiritual fala sobre aprender a proteger o próprio tempo, o próprio corpo e a própria paz, sem a necessidade de agradar ou justificar escolhas o tempo todo. É um dia de maturidade emocional e responsabilidade com aquilo que realmente importa.

Áries

O Anjo da Guarda de Áries alerta para o excesso de entrega. Hoje, o recado é claro: nem toda demanda merece resposta imediata. O signo pode sentir cansaço físico ou mental se continuar assumindo tarefas que não são suas. O dia favorece atitudes firmes, organização e escolhas mais estratégicas. Respeitar seus limites será essencial para manter o foco e a energia.

Touro

Para Touro, a mensagem espiritual fala sobre desapego do controle. Nem tudo sairá exatamente como planejado, e isso não significa fracasso. O Anjo da Guarda orienta o signo a confiar mais no processo e menos na rigidez. Flexibilidade será a chave para evitar conflitos e frustrações, especialmente em questões práticas e financeiras.

