INVESTIGAÇÃO

Mulher admite fake news sobre espancamento do cão Orelha: “Não imaginei que fosse repercutir”

Postagem sem checagem levou a acusações contra adolescentes e mobilizou a polícia

Wendel de Novais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:53

Reprodução Crédito: Cão Orelha

Uma mulher que publicou nas redes sociais a informação falsa de que o cão Orelha teria sido espancado por adolescentes admitiu que errou ao divulgar o conteúdo sem confirmação. Em entrevista exibida pelo Fantástico, da TV Globo, ela afirmou que a postagem foi baseada apenas em um comentário feito por uma conhecida e que jamais teve acesso a qualquer vídeo que comprovasse a agressão.

Segundo o relato, a mulher ouviu da amiga que um porteiro teria registrado em vídeo adolescentes agredindo o animal e que o funcionário teria sido coagido por familiares dos jovens a não divulgar as imagens. A informação foi compartilhada sem checagem e rapidamente ganhou grande repercussão nas redes sociais, levando inclusive a ameaças contra crianças apontadas como suspeitas.

Ouvida pela Polícia Civil de Santa Catarina, a autora da postagem confirmou que não viu nenhum vídeo. “Partiu de mim o post que contou [sobre o espancamento do Orelha]. Só que eu não imaginei que fosse repercutir tanto”, disse em entrevista ao Fantástico.

Ainda segundo ela, a situação fugiu do controle quando começaram a surgir pedidos de punição e represálias. “Quando comecei a perceber que o post tinha viralizado, e começaram a falar em represálias às crianças, eu não acho certo isso (...) Pequei, porque não deveria ter acreditado nela”.

Responsável pela investigação, a delegada Mardjoli Adorian Valcareggi, da Delegacia de Proteção Animal, afirmou que a polícia nunca confirmou a versão de espancamento coletivo divulgada nas redes. “Em nenhum momento, a polícia confirmou que o animal teria sido agredido até a morte”, esclareceu.

Apesar da fake news, a apuração policial aponta que Orelha sofreu, sim, uma agressão física. De acordo com depoimento do veterinário responsável pelo atendimento, o cachorro foi atingido por uma pancada na cabeça, possivelmente com um objeto de madeira ou uma garrafa.

A lesão teria ocorrido dois dias antes do atendimento e evoluiu, provocando a morte do animal em 5 de janeiro. No momento da consulta, o cão apresentava um inchaço significativo na região da cabeça.

O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da agressão e identificar o responsável, enquanto a polícia reforça o alerta sobre os riscos da disseminação de informações não verificadas, especialmente quando envolvem acusações graves e possíveis atos de violência.

Mãe de adolescente

A investigação sobre a morte do cão comunitário Orelha, ocorrida na Praia Brava, em Florianópolis, ganhou um novo capítulo neste domingo (8), quando a mãe do adolescente investigado pelas agressões que levaram à morte do animal falou publicamente pela primeira vez.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record ela afirmou que o filho não agrediu o animal e também negou que a família pretendesse enviá-lo para fora do país. A Justiça de Santa Catarina determinou que o passaporte do jovem seja entregue em até 24 horas, após pedido da Polícia Civil com apoio do Ministério Público, diante de informações sobre uma possível saída do Brasil.