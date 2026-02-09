Acesse sua conta
Sabrina Sato usa bolsa de mais de R$ 160 mil em aeroporto; veja imagens

Apresentadora estava no Rio de Janeiro para comemorar seu aniversário

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:16

Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro Crédito: Anna Giullia/Agnews

Sabrina Sato chamou a atenção ao embarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (9). O look eleito pela apresentadora para a ocasião foi all black, composto por um blazer, sapatos pretos e uma bolsa nada simples: o modelo da Hermès, da coleção mini Kelly Sellier da Hermès, avaliada em R$166.614,40.

Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro

Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews
1 de 15
Sabrina Sato embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro por Anna Giullia/Agnews

No dia anterior, Sabrina havia comemorado seu aniversário em uma mansão em Santa Teresa, no Rio. A festa comandada por ela no domingo (8) teve clima de pré-Carnaval 2026, com feijoada e samba. O dress code era fantasias exageradas e brilho. A anfitriã, que é rainha de bateria da Gaviões e da Vila Isabel, apostou em dois looks com top e saia com fenda inspirados nos anos 2000.

Entre os convidados para o evento, estavam Juliette, Gabi Martins, Gkay, Luciano Huck e Angélica.

