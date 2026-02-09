Acesse sua conta
Mara Maravilha passará por duas cirurgias ainda no primeiro semestre de 2026

Apresentadora teve alta hospitalar após quase uma semana internada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:41

Mara Maravilha
Mara Maravilha Crédito: Reprodução/Instagram

Mara Maravilha teve alta hospitalar após passar quase uma semana internada em um hospital de São Paulo. Ela chegou a passar alguns dias na UTI e foi para o quarto na semana passada. Agora, a apresentadora dará continuidade ao tratamento em casa. Mas ainda deverá passar por duas cirurgias no primeiro semestre de 2026.

As informações foram divulgadas pela equipe de Mara no último domingo (8). A causa da internação, porém, não foi revelada. A nota reforçou a existência do sigilo médico como "direito assegurado e consolidado no código de ética".

Cobertura de Mara Maravilha

Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram

Mara foi internada na UTI última segunda-feira (2), onde passou por uma bateria de exames. Dois dias depois, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva e seguiu para o quarto, permanecendo em observação.

Veja a nota da equipe de Mara Maravilha:

A equipe de assessoria informa que a paciente Eliemary Silva da Silveira teve alta hospitalar e dará continuidade ao tratamento ambulatorial com assistência das equipes médicas especializadas, e também da área multidisciplinar para todos os cuidados que para a mesma ainda se fazem necessários, incluindo a realização de duas cirurgias ainda no primeiro semestre de 2026.

