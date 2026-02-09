ESTADO DE SAÚDE

Mara Maravilha passará por duas cirurgias ainda no primeiro semestre de 2026

Apresentadora teve alta hospitalar após quase uma semana internada

Mara Maravilha teve alta hospitalar após passar quase uma semana internada em um hospital de São Paulo. Ela chegou a passar alguns dias na UTI e foi para o quarto na semana passada. Agora, a apresentadora dará continuidade ao tratamento em casa. Mas ainda deverá passar por duas cirurgias no primeiro semestre de 2026.

As informações foram divulgadas pela equipe de Mara no último domingo (8). A causa da internação, porém, não foi revelada. A nota reforçou a existência do sigilo médico como "direito assegurado e consolidado no código de ética".

Mara foi internada na UTI última segunda-feira (2), onde passou por uma bateria de exames. Dois dias depois, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva e seguiu para o quarto, permanecendo em observação.

