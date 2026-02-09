REALITY

Pipoca mais seguida do BBB 26, Chaiany tem conta derrubada e equipe reage: 'Jogo sujo'

Em nota, equipe fala em ataques coordenados e anuncia medidas jurídicas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12:44

Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

Quem acompanha o BBB 26 levou um susto nos últimos dias: o perfil oficial de Chaiany de Andrade, uma das participantes mais populares da edição, simplesmente saiu do ar. A brasiliense, de 25 anos, que entrou no reality como Pipoca, teve sua conta no Instagram, com mais de dois milhões de seguidores, suspensa após uma série de denúncias feitas por usuários da plataforma.

Diante da repercussão, a equipe que administra as redes sociais da sister se pronunciou nesta segunda-feira (9) e divulgou uma nota de repúdio. Segundo o comunicado, a queda do perfil não aconteceu por violação de regras, mas sim por uma “onda de denúncias em massa”, que teria impactado injustamente a conta.

"A conta oficial da Chaiany foi derrubada em decorrência de denúncias coordenadas. Já acionamos o jurídico e estamos tomando todas as medidas cabíveis para reverter essa situação o mais rápido possível", informou a equipe, em publicação feita no X (antigo Twitter).

Além do perfil principal, o time da sister revelou que a conta reserva também passou a ser alvo de ataques semelhantes. Para eles, a situação ultrapassa os limites da rivalidade comum do jogo. "Não aceitaremos esse tipo de jogo sujo. As falsas acusações não atingem só a Chaiany, mas também a família que está aqui fora, dedicada à realização desse sonho", reforça a nota, que cita possíveis ações por calúnia e difamação.

Outro ponto abordado no comunicado foi o boato de que o crescimento acelerado da participante seria resultado de compra de seguidores. A equipe negou qualquer irregularidade e afirmou que os números são orgânicos. "Basta observar o engajamento real dos conteúdos e o crescimento rápido do perfil reserva para entender que a trajetória digital da Chaiany é legítima", destacaram.

E números não faltam. Chaiany entrou no reality com cerca de 3 mil seguidores no dia 9 de janeiro. Três dias após sua entrada na casa mais vigiada do Brasil, já havia alcançado 1 milhão, tornando-se a primeira Pipoca da edição a atingir esse marco. Em menos de duas semanas, o número dobrou: no início de fevereiro, ela comemorava os 2 milhões com uma postagem celebrando o apoio do público.

"2 milhões de desempreguetes! Gratidão define. Ela lá dentro e a gente aqui fora fazendo a nossa parte", escreveu a equipe na ocasião, em tom de festa.