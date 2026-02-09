Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pipoca mais seguida do BBB 26, Chaiany tem conta derrubada e equipe reage: 'Jogo sujo'

Em nota, equipe fala em ataques coordenados e anuncia medidas jurídicas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12:44

Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

Quem acompanha o BBB 26 levou um susto nos últimos dias: o perfil oficial de Chaiany de Andrade, uma das participantes mais populares da edição, simplesmente saiu do ar. A brasiliense, de 25 anos, que entrou no reality como Pipoca, teve sua conta no Instagram, com mais de dois milhões de seguidores, suspensa após uma série de denúncias feitas por usuários da plataforma.

Diante da repercussão, a equipe que administra as redes sociais da sister se pronunciou nesta segunda-feira (9) e divulgou uma nota de repúdio. Segundo o comunicado, a queda do perfil não aconteceu por violação de regras, mas sim por uma “onda de denúncias em massa”, que teria impactado injustamente a conta.

Leia mais

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?

Imagem - O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

Imagem - Thais Carla revela sustos após bariátrica e desafios do pós-operatório: 'Foi horrível'

Thais Carla revela sustos após bariátrica e desafios do pós-operatório: 'Foi horrível'

"A conta oficial da Chaiany foi derrubada em decorrência de denúncias coordenadas. Já acionamos o jurídico e estamos tomando todas as medidas cabíveis para reverter essa situação o mais rápido possível", informou a equipe, em publicação feita no X (antigo Twitter).

Além do perfil principal, o time da sister revelou que a conta reserva também passou a ser alvo de ataques semelhantes. Para eles, a situação ultrapassa os limites da rivalidade comum do jogo. "Não aceitaremos esse tipo de jogo sujo. As falsas acusações não atingem só a Chaiany, mas também a família que está aqui fora, dedicada à realização desse sonho", reforça a nota, que cita possíveis ações por calúnia e difamação.

Outro ponto abordado no comunicado foi o boato de que o crescimento acelerado da participante seria resultado de compra de seguidores. A equipe negou qualquer irregularidade e afirmou que os números são orgânicos. "Basta observar o engajamento real dos conteúdos e o crescimento rápido do perfil reserva para entender que a trajetória digital da Chaiany é legítima", destacaram.

Casa de Chaiany BBB 26

Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
1 de 9
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-Quarto Branco presenteia filha de Chaiany após desabafo comovente no BBB 26

Ex-BBB revela valor astronômico para desfilar no Carnaval: 'É muito investimento'

Antes da fama: veja como eram os participantes do BBB 26 na infância

'Estou me sentindo traída': Marciele desabafa com Maxiane após Paredão no BBB 26

Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol, quem deve ser eliminado no Paredão?

E números não faltam. Chaiany entrou no reality com cerca de 3 mil seguidores no dia 9 de janeiro. Três dias após sua entrada na casa mais vigiada do Brasil, já havia alcançado 1 milhão, tornando-se a primeira Pipoca da edição a atingir esse marco. Em menos de duas semanas, o número dobrou: no início de fevereiro, ela comemorava os 2 milhões com uma postagem celebrando o apoio do público.

"2 milhões de desempreguetes! Gratidão define. Ela lá dentro e a gente aqui fora fazendo a nossa parte", escreveu a equipe na ocasião, em tom de festa.

Mesmo fora do ar, a força da torcida parece intacta. Para o time da sister, o episódio só reforçou a união dos fãs. "Situações como essa mostram o quanto as pessoas se sentem representadas pela trajetória, força e verdade da Chaiany. Seguimos juntos", finaliza a nota.

Leia mais

Imagem - Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Imagem - Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Chaiany

Mais recentes

Imagem - Luciana Gimenez abre o jogo e revela o que pensa de Cariúcha

Luciana Gimenez abre o jogo e revela o que pensa de Cariúcha
Imagem - Nem 2 litros, nem 3: pesquisadores indicam quantidade de água ideal para não prejudicar os rins

Nem 2 litros, nem 3: pesquisadores indicam quantidade de água ideal para não prejudicar os rins
Imagem - Universo envia respostas hoje (9 de fevereiro) para 3 signos resolverem pendências e dívidas

Universo envia respostas hoje (9 de fevereiro) para 3 signos resolverem pendências e dívidas

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?