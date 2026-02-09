FAMOSOS

Ex-BBB revela valor astronômico para desfilar no Carnaval: 'É muito investimento'

Gabi Martins contou quanto está gastando e detalhou: 'Tem fantasia, fotógrafo, passagem, hospedagem, os looks que vai usar, maquiagem, cabelo'

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:58

Gabi Martins Crédito: Reprodução/Instagram/@wallaceximenesoficial

Musa da Vila Isabel, Gabi Martins revelou o valor que está investindo para cruzar a Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro. O custo impressiona pelas cifras altíssimas, que incluem não apenas a fantasia final, mas também muita produção ao longo de toda a temporada. Na reta final de preparação para o desfile, a ex-BBB detalhou os gastos.

"Olha, realmente é um planejamento financeiro grande, é muito investimento. Tem fantasia, fotógrafo, passagem, hospedagem, a fantasia final, os looks que vai usar, maquiagem, cabelo", contou, em entrevista ao portal LeoDias.

Questionada sobre valores, Gabi foi direta ao revelar o custo necessário para o desfile de cerca de 50 minutos: "Tudo é um custo muito alto e cada desfile, cada ensaio, exige realmente uma roupa diferente. Então é, assim, um preço bem alto", falou. "Acima de 200 mil de investimento", entregou.

A cantora também revelou detalhes da fantasia que usará, que, segundo ela, já está pronta. "Está nas provas finais do look e, assim, ele vai ter muita pluma. Ele é prata, vem bem brilhante. Acho que vai ser o look mais lindo que eu já usei", contou.

Gabi também comentou sobre a preparação para o desfile. "Mais ou menos em agosto, setembro, a gente já começou a se preparar. Eu começo desde os treinos, as aulas de samba, são de três a quatro por semana, alimentação mais regrada e treino de musculação todos os dias", falou. "Uma preparação intensa o ano inteiro para realmente desfilar por 50 minutos. É um amor que não cabe, é uma energia maravilhosa", completou.