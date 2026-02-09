Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB revela valor astronômico para desfilar no Carnaval: 'É muito investimento'

Gabi Martins contou quanto está gastando e detalhou: 'Tem fantasia, fotógrafo, passagem, hospedagem, os looks que vai usar, maquiagem, cabelo'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:58

Gabi Martins
Gabi Martins Crédito: Reprodução/Instagram/@wallaceximenesoficial

Musa da Vila Isabel, Gabi Martins revelou o valor que está investindo para cruzar a Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro. O custo impressiona pelas cifras altíssimas, que incluem não apenas a fantasia final, mas também muita produção ao longo de toda a temporada. Na reta final de preparação para o desfile, a ex-BBB detalhou os gastos.

"Olha, realmente é um planejamento financeiro grande, é muito investimento. Tem fantasia, fotógrafo, passagem, hospedagem, a fantasia final, os looks que vai usar, maquiagem, cabelo", contou, em entrevista ao portal LeoDias.

Gabi Martins

Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram
Gabi Martins por Reprodução/Instagram
Gabi Martins por Reprodução/Instagram
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Gabi Martins por Reprodução/Instagram
Gabi Martins por Reprodução/Instagram
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
1 de 19
Gabi Martins por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial

Questionada sobre valores, Gabi foi direta ao revelar o custo necessário para o desfile de cerca de 50 minutos: "Tudo é um custo muito alto e cada desfile, cada ensaio, exige realmente uma roupa diferente. Então é, assim, um preço bem alto", falou. "Acima de 200 mil de investimento", entregou.

A cantora também revelou detalhes da fantasia que usará, que, segundo ela, já está pronta. "Está nas provas finais do look e, assim, ele vai ter muita pluma. Ele é prata, vem bem brilhante. Acho que vai ser o look mais lindo que eu já usei", contou.

Gabi também comentou sobre a preparação para o desfile. "Mais ou menos em agosto, setembro, a gente já começou a se preparar. Eu começo desde os treinos, as aulas de samba, são de três a quatro por semana, alimentação mais regrada e treino de musculação todos os dias", falou. "Uma preparação intensa o ano inteiro para realmente desfilar por 50 minutos. É um amor que não cabe, é uma energia maravilhosa", completou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Thais Carla revela sustos após bariátrica e desafios do pós-operatório: 'Foi horrível'

Thais Carla revela sustos após bariátrica e desafios do pós-operatório: 'Foi horrível'

Imagem - Antes da fama: veja como eram os participantes do BBB 26 na infância

Antes da fama: veja como eram os participantes do BBB 26 na infância

Imagem - 'Estou me sentindo traída': Marciele desabafa com Maxiane após Paredão no BBB 26

'Estou me sentindo traída': Marciele desabafa com Maxiane após Paredão no BBB 26

Tags:

Carnaval rio de Janeiro Carnaval 2026 Gabi Martins

Mais recentes

Imagem - Banjo Novo estreia no Carnaval de Salvador em desfile do Bloco Alvorada

Banjo Novo estreia no Carnaval de Salvador em desfile do Bloco Alvorada
Imagem - Aos 73 anos, Bell vai se apresentar 9 vezes no Carnaval de Salvador; veja onde acompanhar

Aos 73 anos, Bell vai se apresentar 9 vezes no Carnaval de Salvador; veja onde acompanhar
Imagem - Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?